Neue Gewerbeflächen trotz PFC

(nof) - 44 Prozent der befragten Unternehmen planen in den nächsten Jahren eine Erweiterung in der Region. Das geht aus einer Standortanalyse hervor, die die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Baden-Baden/Rastatt der CDU/CSU präsentiert hat (Foto: dpa). » - Mehr

(ema) - Der Rastatter Gemeinderat hat am Montagabend den Haushalt für 2017 einstimmig verabschiedet. Das Zahlenwerk ist geprägt von Investitionen in Höhe von 22,8 Millionen Euro. Die größten Summen fließen in den Bau von Flüchtlingsunterkünften (Foto: av). » - Mehr

Rastatt