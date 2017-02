Schüler bringen mit bunten Motiven den Stein ins Rollen

Rastatt



Schüler als Reporter Rastatt (sl) - An der Aktion "BT in der Schule" beteiligen sich auch Klassen aus Rastatt, Kuppenheim, Iffezheim und Durmersheim. Die Schüler lesen intensiv das Badische Tagblatt und versuchen sich als Reporter. Unser Bild zeigt stellvertretend die Klasse 8 b der Karlschule Rastatt (Foto: fuv). » Weitersagen (sl) - An der Aktion "BT in der Schule" beteiligen sich auch Klassen aus Rastatt, Kuppenheim, Iffezheim und Durmersheim. Die Schüler lesen intensiv das Badische Tagblatt und versuchen sich als Reporter. Unser Bild zeigt stellvertretend die Klasse 8 b der Karlschule Rastatt (Foto: fuv). » - Mehr