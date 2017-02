Weg zum Job führt über Sprachkenntnisse

Baden-Baden - Seit knapp einem Jahr ist Stephan Langreder bei der hiesigen Stadtverwaltung als sogenannter Job Profiler tätig, dessen Aufgabe es ist, Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt heranzuführen und ihnen eine Beschäftigung zu vermitteln. Gestern wurde im Rathaus im Rahmen einer großen Pressekonferenz eine Zwischenbilanz gezogen: Von Erfolgen, aber auch von Erschwernissen war die Rede.

Finanziert wurde die Schaffung der Stelle des Profilers für Flüchtlinge (Margret Mergen: "Ein einzigartiges Projekt") durch den Baden-Badener Unternehmer Karlheinz Kögel, der gestern betonte: "Man darf in dem Bemühen nicht nachlassen, Unternehmen zu suchen, die bereit sind, Flüchtlinge zu beschäftigen."

Stephan Langreder und Iska Dürr, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales, wiesen darauf hin, dass es durch den Profiler gelungen sei, bislang 136 Flüchtlingen eine Beschäftigung vom Vollzeit- bis zum Minijob zu verschaffen. Hinzu kommen 113 "Arbeitsgelegenheiten" vor allem im Wohnheim-Bereich. Etwa 200 Flüchtlinge sind in Baden-Baden als arbeitsuchend registriert.

Mit den bisherigen Erfolgen der Vermittlungsarbeit könne man zufrieden sein, meinte Oberbürgermeisterin Mergen. Langreder bekannte allerdings: "Manchmal habe ich mir schon gewünscht, dass wir schon weiter wären." So handle es sich bei den vermittelten Arbeitsstellen doch häufig um recht einfache Beschäftigungen. Der wichtigste Schritt sei das Erlernen der deutschen Sprache. So würden von den Unternehmen auch bei unkomplizierten Tätigkeiten Sprachkenntnisse zum Verstehen von Sicherheitsanweisungen erwartetet. Aber nicht jeder, so der Profiler, könne gut lernen, und Deutsch sei auch eine schwere Sprache. Etliche Flüchtlinge würden ganz auf ihre Englisch-Kenntnisse setzen und keine deutschen Sprachkapazitäten erwerben.

Dass es aber durchaus mit dem Arbeitsplatz funktionieren kann, machten bei der gestrigen Pressekonferenz drei Flüchtlinge deutlich, denen Stephan Langreder geholfen hat. Der Syrer Raed Alhardan kam nach eigener Aussage "nicht nach Deutschland, um hier Geld vom Jobcenter zu bekommen". Als gelernter Ölingenieur konnte er zwar hier nicht in seinem erlernten Beruf arbeiten, doch bei der Hauenebersteiner Maschinenbaufirma Arku hat man seine Fähigkeiten als Konstrukteur zu schätzen gelernt - in Kürze soll er eine feste Anstellung bekommen. "Meine Zukunft hat bei Arku angefangen, ich will hier in Deutschland in Sicherheit leben", sagte Alhardan.

Arku-Geschäftsführer Albert Reiss bezeichnete die Profiler-Stelle als Leuchtturmprojekt. Mit der Beschäftigung von Flüchtlingen habe man gute Erfahrungen gemacht. Dies bestätigte Roland Seifried von der AOK, bei der der Syrer Mouaz Al Rihawi nach seiner Einstiegsqualifizierung bald eine Ausbildung beginnen will. Bei der Firma Schleif Automotion am Baden-Airpark hat sich Omar Dampha aus Gambia laut Geschäftsführer Florian Faber als "williger und zuverlässiger" Mitarbeiter erwiesen. Dampha und Al Rihawi wünschen sich nun vor allem eine eigene Wohnung, um in Ruhe lernen zu können.