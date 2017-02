Ältestenrat der MGV-Fußballabteilung: "Kartung first!"

Sinzheim - Bei einer "Fasnachtsumzugsmottosuchsitzung" - auf die komplette Wortschöpfung für dieses wegweisende Ereignis legt der Ältestenrat der Fußballabteilung des Männergesangvereins (MGV) Kartung größten Wert - ist von dessen sieben Mitgliedern zu Jahresbeginn "demokratisch", wie man betont, über Themenvorschläge abgestimmt worden.

Wie und womit wollen wir uns beim Kartunger Umzug präsentieren? Nach dem "wichtigsten Teil" dieser Sitzung, dem "Arbeitsessen" nebst gehörigem Umtrunk, war man sich einig: "Kartung first!"

Drei Böllerschüsse verkündeten traditionell den glücklichen Ausgang dieses "Konklaves". Dichter und Denker waren zunächst für den Entwurf der Slogans gefragt, dann der begnadete "Schildermaler" Dietmar Walter. In der Stabsgemeinde steht ja dieses Jahr die Bürgermeisterwahl an. Für viele "Kartjer" ist klar: "Lieber weiter mit dem Ernst (Erik) des Lebens und der Politik als mit Trump & Co." Dazu wollen die sieben Ältestenräte als Cyber-Abwehrkräfte auf dem Wagen, an dem zurzeit noch emsig gewerkelt wird, das Böse vom Seeräuberdorf abwehren.

Vorneweg will Gabriel Schlindwein in einem "Papamobil"-ähnlichen Gefährt mit Glasverhau, dem "Trumpmobil", dank seiner "rein zufälligen" Ähnlichkeit mit dem Imperator aus Übersee, begleitet vom "Fußvolk" der MGV-Jugend, deren Chef er ist, auftrumpfen. Doch die Hürden, den neuen Chef im Weißen Haus fasnachtlich aufs Korn zu nehmen, sind nicht nur wegen dessen politischer Brisanz ziemlich hoch. Nicht nur, dass sich der Ältestenrat der MGV-Fußballabteilung vorgenommen hat, ein an und für sich eher trauriges Kapitel der Gegenwart humoristisch aufzuarbeiten; auch der TÜV hat dieses Jahr erstmals ein gewichtiges, viele Fasnachtsvereine verstörendes Wort mitzureden. Viele Sicherheits- und andere Bestimmungen, die 2016 noch großzügig gehandhabt wurden, greifen heuer unerbittlich. So mussten die MGVler etwa ihren Umzugswagen, der ihnen schon seit Jahrzehnten treue Dienste leistet, umbauen, und die Brüstung um einen Meter zu erhöhen, damit niemand vom Wagen fallen kann. Und der Traktor, der ihn zieht, musste auf sechs Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit gedrosselt und ein Schild "6km/h" mit Anschrift des Besitzers angefertigt werden. All das haben die Kartunger Musiker in Eigenarbeit geleistet - und noch einen obendrauf gesetzt: Dank des Umbaus entstand eine Galerie, in die wunderbar Pikierschalen für Setzlinge passen und in diese wiederum kleine Getränkebecher. Trotzdem dürfen sie mit ihrem für 40 Euro geprüften Wagen nicht an anderen Umzügen außerhalb Kartungs teilnehmen. Um eine "Brauchtumsabnahme" vom TÜV zu erhalten, die das erlaubt, würden rund 400Euro fällig. "Das kann und will sich nicht mehr jeder Verein leisten. Deshalb wird ein Großteil der bunt geschmückten Umzugswagen bald verschwinden", befürchten Schlindwein, Gotthard Rauch und die anderen Mitglieder der fleißigen Truppe.

Popcorn und andere Süßigkeiten für rund 200 Euro haben die Fasnachter aus dem Seeräuberdorf auch schon gebunkert, und ihre gute Laune, ihre Vorfreude wirken jetzt schon ansteckend. Bleibt ihnen nur noch ein möglichst großes Publikum beim Umzug am Sonntag, 26. Februar, Start 14.11Uhr, zu wünschen. Verdient haben sie es für all das, was sie auf sich nehmen, um trotz aller Restriktionen noch Fasnachtsspaß zu verbreiten.