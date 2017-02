Religiöse Differenzen mit Sprengkraft

Baden-Baden - Zwei befreundete Paare - vier gut situierte Wohlstandsbürger mit verschiedenen ethnischen und religiösen Wurzeln, vermeintlich aufgeklärt und tolerant - treffen sich zu einem Dinner in einem schicken New Yorker Appartement. Die Atmosphäre ist entspannt, die Unterhaltung gelöst - bis das Thema 9/11 (Terroranschlag auf das World Trade Center) angesprochen wird. Die nachfolgende Diskussion eskaliert und endet im Desaster: Am Theater Baden-Baden laufen derzeit die Proben für Ayad Akhtars Stück "Geächtet", das die Stimmung in Amerika nach dem Terroranschlag aufgreift, eine Atmosphäre von Misstrauen und Angst vor dem Islam. Das Stück wurde 2013 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Die einführende Matinee zur Inszenierung findet am kommenden Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr, statt, die Premiere am Freitag, 24.Februar, um 20 Uhr im Haus am Goetheplatz.

Konflikte um Migration, Religion, Terrorismus, alltäglichen Rassismus, Patriot Act (US-amerikanisches Bundesgesetz, das 2001 im Zuge des Krieges gegen den Terrorismus verabschiedet wurde) werden von Ayad Akhtar in seinem Stück behandelt - und zwar unterhaltend, provozierend und "politisch inkorrekt", wie Regisseur Rudi Gaul, der erstmals am Theater Baden-Baden inszeniert, erzählt.

Hauptfigur des Stücks ist Amir, in der Baden-Badener Inszenierung verkörpert von Max Ruhbaum. Amir, Sohn pakistanischer Einwanderer, ist ein amerikanischer Top-Anwalt, der in einer jüdischen Kanzlei in New York arbeitet. Seine Frau Emily (Lilli Lorenz), weiße Amerikanerin und aufstrebende Malerin, hat durch die Kunst die islamische Kultur für sich entdeckt. Sie treffen sich mit dem jüdisch-amerikanischen Kurator Isaac (Mattes Herre) und dessen afroamerikanischer Frau - Amirs Arbeitskollegin Jory (Nadine Kettler). Neben den Genannten wirkt Patrick Schadenberg als Abe mit.

"Die Figuren geben sich aufgeklärt", erzählt Gaul, "und werden mit den in ihnen schlummernden Vorurteilen konfrontiert". Zwar ist Amir der Einzige, der Rassismus offen zugibt und gleichzeitig entsetzt über seine positive Regung angesichts von 9/11 ist, doch allen rutschen plötzlich Ressentiments heraus, nicht nur hinsichtlich der Weltanschauung, sondern auch zum Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Eine elitäre Gesellschaft bricht in sich zusammen: Für Gaul geht es in dem Stück auch um das "Spannungsfeld zwischen Intellekt und Trieb".

"Das Thema, welche Sprengkraft ethnische und religiöse Differenzen entfalten können, interessiert die Leute, egal wo sie stehen, und ist hochemotional", meint der Regisseur. Seine Inszenierung soll für das Publikum jedoch kein "Abend voller moralischer Lehrsätze" werden, sondern trotz aller politischer Brisanz auch Spaß machen und unterhaltsam sein. Denn es ist auch ein sehr sinnliches Stück, das von Menschen erzählt, die Affären haben, ergänzt Schauspielerin Lilli Lorenz. Es werden Witze gemacht, Wein wird getrunken, die Gesellschaft wird satirisch aufs Korn genommen - bis das Lachen im Halse stecken bleibt. Das Stück, das als Boulevardkomödie beginnt, endet als psychologisches Eifersuchts- und Identitätsdrama.

"Vielleicht entdeckt der Zuschauer seine eigenen Vorurteile und hinterfragt sich selbst", hofft Gaul, der das Stück bewusst nicht ethnisch besetzt hat, er setzt Masken ein und spielt mit der Wahrnehmung. Die Bühne, entworfen von Olga Motta, ist ein surrealer Raum zwischen Loft, Atelier und Stadtlandschaft. Manches in dem Stück ist seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump durch die Realität überholt worden: Bei den derzeit laufenden Proben werden deshalb behutsame Textaktualisierungen vorgenommen, erklärt Gaul, der jedoch nicht so viel über diese Aktualitäten nachdenkt: "Sonst hat man eine Schere im Kopf und wird zu vorsichtig."

Dass er das Stück hier inszenieren kann, bezeichnet der 1982 in München geborene Gaul, der als Regisseur für Film und Theater sowie als Dozent für Filmtheorie und -dramaturgie arbeitet, als Glücksfall für ihn. Seine Filme wurden bereits mehrfach ausgezeichnet: Sein erster Independent-Spielfilm "Das Zimmer im Spiegel" wurde als Wettbewerbsbeitrag für den Max Ophüls Preis nominiert und als bester Nachwuchsfilm 2009 beim Fünf-Seen-Film-Festival gewürdigt. Sein Dokumentarfilm "Wader Wecker Vater Land" brachte ihm eine Nominierung für den deutschen Regiepreis Metropolis ein, wurde auf dem Filmfest München 2011 mit dem Publikumspreis und bei den Biberacher Filmfestspielen als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Sein zweiter Spielfilm "Das Hotelzimmer" wurde mit dem baden-württembergischen Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet. Das hiesige Theater hat er durch seine Tätigkeit beim Südwestrundfunk bereits gekannt: "Es ist ein fantastisches Ensemble."

