G 20 zwingt zur Baupause am Leo Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Baustelle am Leopoldsplatz wird während des G-20-Ministertreffens zumindest teilweise abgebaut und die Baugrube verschlossen. Gerüchteweise war in den vergangenen Tagen zu hören gewesen, sie müsse komplett entfernt und die Grube zugeschüttet werden. Das steht aber offenbar noch nicht fest. Wie weit der Rückbau gehen muss, wird sich erst am Freitag entscheiden. Die Großbaustelle im Herzen der Stadt ist zweifelsohne eines der zentralen Themen, das den Sicherheitskräften bei der Vorbereitung des G-20-Treffens Kopfzerbrechen bereitet. Ein großer Teil des Leos muss während des Treffens der G-20-Delegationen in der Kurstadt nämlich unbedingt für Fahrzeuge passierbar sein. Denn die Platzfläche, die derzeit größtenteils aufgerissen ist, ist fest als möglicher Rettungsweg eingeplant. Klar ist derzeit deshalb, so ist weiter zu hören, dass ein Teil des Bauzauns abgebaut und die Baugrube zumindest abgedeckt werden muss. Wie weit der Abbau gehen wird und ob es reicht, die Grube mit Stahlplatten zu bedecken oder ob die Grube wieder zugeschüttet werden muss, das ist offenbar derzeit noch unklar. Bei einem Gespräch am morgigen Freitag zwischen Vertretern der Verwaltung und der Polizei sollen diese Fragen endgültig geklärt werden, wie Stadt-Pressesprecher Roland Seiter gestern sagte. Nächste Woche wolle man die Öffentlichkeit informieren. Im Sommer vergangenen Jahres hatte es aus dem Rathaus geheißen, dass es wegen des G-20-Treffens keine Verzögerungen bei der Leo-Baustelle geben wird. Das hatte der damalige Baubürgermeister Werner Hirth auf Nachfrage der Grünen jedenfalls so im Bauausschuss des Gemeinderats mitgeteilt. Diese Auskunft der Verwaltung war Grundlage dafür gewesen, den damaligen Antrag der SPD-Fraktion im Gemeinderat abzulehnen, die Bauarbeiten um ein Jahr zu verschieben, um nicht mit dem G-20-Treffen ins Gehege zu kommen. Mittlerweile scheint aber festzustehen, dass das G-20-Treffen die Baustelle, die bereits jetzt wegen des Winterwetters und der archäologischen Funde um vier Wochen hinter dem Zeitplan herhinkt, weiter bremsen wird, und zwar um mehrere Tage, je nachdem, wie lange Ab- und Wiederaufbau der Baustelle dauern. Mehr Klarheit besteht nach BT-Informationen mittlerweile darüber, wie die Busse während des Ministertreffens rollen werden. Sie können am 17. und 18. März nicht durch die Innenstadt fahren, sondern verkehren zwischen Augustaplatz und Ebertplatz durch den Michaelstunnel. Der Schülertransport sei aber gewährleistet, hieß es gestern. Die Stadt-Pressestelle räumte bei dieser Gelegenheit ein weiteres Gerücht aus der Welt, das derzeit die Runde macht: Der Unterricht in den Schulen der Innenstadt wird am Freitag, 17.März, nicht ausfallen.

