Hohe Langzeitarbeitslosigkeit in der Kurstadt Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Arbeitslosigkeit im Bereich des Baden-Badener Jobcenters, das sich um die Bezieher von Arbeitslosengeld (ALG) II kümmert, ist im vergangenen Jahr trotz der zunehmenden Betreuung von Flüchtlingen nur ganz leicht um 0,1 auf 3,3 Prozent angestiegen. Darauf wiesen Jobcenter-Geschäftsführer Gerald Maisberger und Bürgermeister Michael Geggus gestern bei der Vorstellung der Jahresbilanz hin. In absoluten Zahlen heißt dies, dass die Zahl der als arbeitslos geführten Personen von 882 auf 930 angewachsen ist. 2015 hatte man sich noch über die geringste Arbeitslosenquote seit Bestehen des kurstädtischen Jobcenters freuen können. Trotzdem, so Michael Geggus, könne man auch 2016 von einem erfolgreichen Jahr sprechen, denn "die Zahlen sehen nicht schlecht aus". Die leichte Erhöhung hänge mit der Zuwanderung von Flüchtlingen zusammen. Gerald Maisberger erklärte, dass man im ALG II-Bereich mittlerweile für rund 200 Flüchtlinge zuständig sei. 63 von ihnen seien im Vorjahr in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt worden - mehrfach auch im verarbeitenden Gewerbe. Damit erreiche das Baden-Badener Jobcenter bundesweit mit 42 Prozent die beste Integrationsquote aller 408 Jobcenter. Da es sich bei den Flüchtlingen zumeist um junge Menschen zwischen 15 und 35 handelt, stieg allerdings die Quote der Jugendarbeitslosigkeit (15 bis 24 Jahre) von 1,7 auf 2,3 Prozent. Hier müsse man in nächster Zeit auch noch mit einer weiteren Zunahme rechnen, sagte Geggus. Er machte auch auf ein besonderes Problem bei der Arbeitsvermittlung für Flüchtlinge aufmerksam. Viele von ihnen wollten durch ihre Arbeit möglichst schnell ihre Familie unterstützen und daher Jobs annehmen, die keine nachhaltige Beschäftigung beinhalten und auch keine Qualifizierung erfordern. Hier möchte man gerade bei jungen Flüchtlingen gegensteuern und erreichen, so Geggus, dass sie zeitweise einen geringeren Verdienst in Kauf nehmen und den schwierigeren Weg einer Qualifizierung gehen. Der Bürgermeister appellierte auch an die Handwerksbetriebe, "die doch händeringend Arbeitskräfte suchen", in die Ausbildung von Flüchtlingen zu investieren. Ein weiteres Hauptthema bei der gestrigen Präsentation der Jahresbilanz des hiesigen Jobcenters war die Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit an der Oos. Diese ist zwar um 3,1 Prozent zurückgegangen, hat aber im Bereich des Baden-Badener Jobcenters immer noch einen Anteil von 54,1 Prozent - dies ist einer der Spitzenwerte in Baden-Württemberg. "Wir schaffen es nicht so richtig, von dieser Zahl herunterzukommen", meinte Geggus. Dies führe dann auch zu zunehmenden Kosten für Bund und Kommunen für die Grundsicherung im Alter sowie für die Pflege. Beim Jobcenter stehe die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit besonders im Blickpunkt, unterstrich Maisberger. Ganz besonderes Augenmerk gelte hierbei den Klienten, die bereits in einem Minijob tätig sind. Bei Familien mit Kindern, die als Bedarfsgemeinschaften vom Jobcenter betreut werden, versuche man, zumindest ein Elternteil in Arbeit zu bringen. Insgesamt, dies geht aus der Jahresstatistik des Jobcenters weiter hervor, betreute man 2786 Menschen zum Jahresende 2016. 500 Personen - dies entspricht einer Steigerung um drei Prozent - konnte eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle vermittelt werden. Erfolge kann man auch bei der beruflichen Qualifizierung vermelden: 60,7 Prozent der geförderten Personen fanden danach Arbeit - der Landesdurchschnitt liegt hier nur bei 40,7 Prozent. Seinem Team sprach Geschäftsführer Maisberger ein großes Lob aus: "Die Leute machen eine gute Arbeit."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Arbeitsplätze für Flüchtlinge Baden-Baden (hez) - Seit knapp einem Jahr ist Stephan Langreder (rechts, Foto: pr) bei der Stadtverwaltung als Job Profiler tätig, dessen Aufgabe es ist, Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Jetzt wurde Bilanz gezogen: 136 Flüchtlinge konnten bislang vermittelt werden. » Weitersagen (hez) - Seit knapp einem Jahr ist Stephan Langreder (rechts, Foto: pr) bei der Stadtverwaltung als Job Profiler tätig, dessen Aufgabe es ist, Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Jetzt wurde Bilanz gezogen: 136 Flüchtlinge konnten bislang vermittelt werden. » - Mehr Rastatt

Bildungsjahr für Flüchtlinge Rastatt (sl) - Flüchtlinge, die in ihrer Heimat weder Lesen noch Schreiben lernen konnten, haben es mit der Integration in Deutschland besonders schwer. Rastatt ist einer von zwölf Standorten in Baden-Württemberg, an denen sie am Projekt "Bildungsjahr Alpha" teilnehmen können (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Flüchtlinge, die in ihrer Heimat weder Lesen noch Schreiben lernen konnten, haben es mit der Integration in Deutschland besonders schwer. Rastatt ist einer von zwölf Standorten in Baden-Württemberg, an denen sie am Projekt "Bildungsjahr Alpha" teilnehmen können (Foto: sl). » - Mehr