Viel Arbeit auf dem Obstgut

Von Sarah Reith Baden-Baden - Der Dornröschenschlaf ist endgültig vorbei: Seit einigen Tagen wird auf dem Obstgut Leisberg mit Volldampf gearbeitet. In wenigen Wochen sollen Hunderte Bäume gestutzt sowie Totholz und Gestrüpp entfernt werden. "Das ist es, was Baden-Baden ausmacht", freute sich Bürgermeister Alexander Uhlig gestern beim Vor-Ort-Termin zum Auftakt der Arbeiten. Beim bisher geschlossenen Obstgut, das nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, handle es sich um einen wahren Schatz. Besonders hob Uhlig auch die neuen Wegebeziehungen hervor, die durch die Öffnung geschaffen würden: Es entsteht eine landschaftlich reizvolle Verbindung zwischen den Kuranlagen der Lichtentaler Allee und den Wald- und Wandergebieten am Leisberg. Über Obstgut und Waldwege erschließt sich künftig beispielsweise eine neue Route in Richtung Geroldsauer Mühle. Zunächst einmal stehen aber umfangreiche Baumpflegearbeiten an, wie Fachgebietsleiter Markus Brunsing (Park und Garten) erläuterte. Insgesamt seien teils parallel drei Fachfirmen im Einsatz. Im Bereich der bestehenden unteren Obstwiese werden rund 160 Obstbäume nach längerer Zeit wieder einem Pflegeschnitt unterzogen. Die Bäume sollen so vorbereitet werden, dass anschließend die Bürgergemeinschaft Unterbeuern Baumpatenschaften an Interessierte vergeben kann (wir berichteten). Im oberen Bereich des Obstguts befindet sich der "Exotenwald", wie Brunsing dieses Areal nennt. Die dort wachsenden Douglasien, Scheinzypressen und Mammutbäume müssen ebenfalls gepflegt und von trockenen Ästen befreit werden - auch zur Sicherheit der künftigen Spaziergänger. Gleichzeitig werden viele wild gewachsene Gehölze entfernt, um die eindrucksvollen Bäume besser zur Geltung zu bringen. Und auch auf dem Rest des fünf Hektar großen Guts wird Wildwuchs entfernt. Der Zeitplan ist eng: Aus Natur- und Artenschutzgründen müssen die Rodungsarbeiten bis Ende des Monats abgeschlossen sein, die Schnittarbeiten an den Obstbäumen werden bis Mitte März fortgesetzt. Danach müssen unter anderem Wege angelegt werden, um die Öffnung zum Wald und einen Rundgang auf dem Areal zu ermöglichen. Die Eröffnung soll dann im Sommer erfolgen - ein genaues Datum gibt es laut Brunsing noch nicht. Zum Thema

