Außenanlage: Rat beschließt erste Arbeiten

Sinzheim - Der Erneuerung der Außenanlage der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim nördlich des Haupteingangs in Richtung Altenburghalle und Taubenackergraben hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend mehrheitlich zugestimmt. Die Kosten für diesen sogenannten Bauabschnitt 1a belaufen sich auf rund 240000Euro.

Bis Mitte Juni müsse ein Teil der Arbeiten, bis Ende der Sommerferien der Rest fertiggestellt sein, erklärte Klemens Mercsanits vom Sinzheimer Planungsbüro, damit Anfang Juli der Umzug in den neuen Nordflügel stattfinden und in den Ferien der Abbruch des alten Schulgebäudes beginnen können. Dann müsse der neue Zugang fertiggestellt sein.

Wie berichtet, wird die Realschule umgebaut, und es entstehen neue Gebäude. Kosten: rund acht Millionen Euro.

Es besteht ein Gefälle zu der benachbarten Altenburghalle, in der auch die Mensa untergebracht ist, das auszugleichen ist. Das geschieht vor allem mit Hilfe der Anlage eines Grünbeets. Zwischen den Gebäuden wird auch neues Pflaster verlegt. Im rückwärtigen Bereich der Altenburghalle wird der Geh- und Radweg parallel zum Taubenackergraben bis zum Überweg zu der Bildungseinrichtung befestigt. Und der Bereich bei der Mensa zum Gewässer hin erhält abgestufte Podeste und Sitzquader. Nördlich des Nordflügel-Neubaus der Realschule wird die Fahrradhalle für die Unterbringung von 144Rädern wieder aufgebaut.

Ursprünglich war die Überplanung des gesamten Schulhofs in drei Abschnitte eingeteilt gewesen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, hat man nun den Bauabschnitt 1 in a und b aufgeteilt. Bis auf den Bereich 1a werden die beiden weiteren Abschnitte in diesem Jahr nicht mehr begonnen.

Nicht zufrieden war Kurt Rohner (FDP) mit den Kosten für die Gesamtmaßnahme Schulhoferneuerung, die insgesamt bei knapp einer Million Euro liegen könnten, wie Ortsbaumeister Richard Hörth in der Sitzung mitgeteilt hatte. Rohner monierte, dass es keine Kostenaufstellung für die weiteren Bauabschnitte gebe. Er sprach davon, dass es nach seiner Ansicht 700000 Euro mehr sein würden als bekannt. Er sprach davon, dass man mit Gesamtkosten (ohne Mensa) in Höhe von 8,4Millionen Euro "geködert" worden sei.

Bauamtsleiter Hörth erklärte, dass in der Gesamtsumme damals nur die notwendigen Umgestaltungskosten in Höhe von geschätzt 312000Euro für die Außenanlagen eingeplant worden seien. Hörth erinnerte daran, dass die Erneuerung des Schulhofs schon lange ein Wunsch der Schüler, Lehrer und Eltern sei. Daraufhin habe man ein Karlsruher Fachbüro mit einer Vorentwurfsplanung beauftragt. Diese sei in der Oktobersitzung des Gemeinderats 2016 vorgestellt worden. Der erste Bauabschnitt, so hieß es damals vonseiten des Bürgermeisters Erik Ernst, sei finanziert, und es sei noch ein Polster vorhanden.

Wie berichtet, war unter anderem von den Fachleuten vorgeschlagen worden, Ruheareale, einen Schulgarten, Sitzelemente, Fußball- und Basketballplatz einzurichten und den vorhandenen Hügel naturnah aufzuwerten. Eine Aufweitung des Taubenackergrabens zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität war ebenso genannt worden wie der Bau eines Atriums mit Sitzgelegenheiten.

Die Kosten für die weiteren, von dem Fachbüro genannten Vorhaben, seien bisher nur geschätzt worden, so Hörth. Wobei es im Bauabschnitt II durchaus noch Möglichkeiten zum Sparen gebe. Das sei in weiteren Sitzungen zu entscheiden.

Matthias Schmälzle (Grüne) sagte, dass ihm der Experimentiergarten und die einst vorgesehene Hütte fehlten. Er wolle nicht, dass die umfangreiche Planung zerstückelt werde. Gabriel Schlindwein (CDU) erklärte, dass "von Anfang an klar" gewesen sei, dass die Kosten für die Neugestaltung des Schulhofs extra zu finanzieren seien. Die Neugestaltung sei "kein Luxus", die Kosten "so in Ordnung".