Kunterbunt, originell und sehr fröhlich

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Sie ist speziell, bodenständig und ausgesprochen fröhlich, die Fasnacht der katholischen Frauengemeinschaft Haueneber-stein. Männer sind außer als Musiker in der Kapelle nur als Aufbauer und Abräumer der umfangreichen Requisiten zugelassen, das kunterbunte Programm gestalten die Damen allein. Mit einem zauberhaften Schmetterlingstanz eröffneten die Damen den ersten der drei närrischen Frauenfasnachtsabende im bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrsaal. Wie unterschiedlich Single-Männer und verheirate Frauen die De-koration einer Geburtstagsfei-er angehen, zeigte sich anschaulich, als Günter seine Biergartengarnitur im Wohnzimmer aufstellte, was ihm mehr Freizeit bescherte im Vergleich zur hektischen Helga. Einen verbalen Hindernisparcours absolvierten Barbara Brodmann und Iris Witt als schlagfertige Sportreporterinnen in einem fulminanten Fußballturnier mit filigranen Finessen, fingierten Fallrückziehern und einem famosen Finale. Von der illustren Expertenrunde in "Kaffee oder Tee?" lernten die Damen, verkleckertes Eigelb in einer homogenen Pigmentfusion zu verteilen und erfuhren vom seelisch unent-behrlichen Sabbatjahr vor dem endgültigen Umzugsschritt von Ebersteinburg in die Niederungen der Rheinebene. Ein super-kesser Piratentanz rief wahre Beifallsstürme hervor und erforderte eine Zugabe. Bei der etwas anderen Yogastunde im herben Kasernenton riskierte die füllige Leiterin eine freche Lippe. Beim originellen Diaabend der daheimgebliebenen Iris Schmalbach und Kornelia Schwarz wurde der Abflug zur Seiser-Alm vorgegaukelt, wobei das Südtiroler Ambiente leider versehentlich das Ortsschild von Ebersteinburg implizierte. Johlendes Gelächter rief ein Film über das Superangebot des "Hochzi-Plärrers" hervor. Da konnten für die perfekte Hochzeit sechs Wein-Stile in der Kirche geordert werden, vom hysterischen bis zum lachenden Wein. Einfach hinreißend war das Kindergespräch von Brigitte Merkel und Carina Hirth, die sich auf einer überdimensionalen Bank über ihre ungeliebten Schwestern unterhielten. Klasse auch die Litanei der ganz in schwarz mit Taschenlampen auftretenden Betschwestern, die das Dorfgeschehen mit spitzer Feder auf die Schippe nahmen. Ein Schwarzlichttanz zur Melodie von "Singing in the Rain" beeindruckte die bestens aufgelegten närrischen Damen ebenso wie das Hochzeitsvideo mit dem Tenor, dass das Wichtigste an einer Ehe das Durchhalten ist, obwohl es natürlich auch schöne Minuten gebe. In einer avantgardistischen Modenschau wurde die neue Kollektion des Vatikans für weibliche Kirchgänger präsentiert, moderiert vom exzentrischen Modeschöpfer Harald Glööckler persönlich. Tragbare Mode wie etwa das Modell "Lamm Gottes" mit Fellen von Schafen aus Castelgandolfo oder der Schottenrock "MacGeiz" sind alle direkt zu bestellen. Dass beim Facebook-Dating letztlich viele Luschen mitmischen, stellte schließlich die Abschlussgruppe unter Beweis. Statt der brünftigen Wildgazelle oder des Jägers mit geladener Flinte tauchten da im Flirtcafé reichlich lädierte und urplötzlich im Vergleich zu ihren eingestellten Fotos um Jahre gealterte Gestalten auf. Mit tosendem Beifall des Publikums wurden schließlich sämtliche Aktive aus den eigenen Reihen verabschiedet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Polkes Linien auf der Spur Baden-Baden (cl) - Tanzende Linien, bunte Farbverläufe und geheimnisvolle Bildgründe: Die neue Polke-Ausstellung im Museum Frieder Burda geht der Lust des Starkünstlers an "Alchemie und Arabeske" nach. Rund 100 Werke sind zu sehen und vieles aus dem Polke-Nachlass (Foto: Viering). » Weitersagen (cl) - Tanzende Linien, bunte Farbverläufe und geheimnisvolle Bildgründe: Die neue Polke-Ausstellung im Museum Frieder Burda geht der Lust des Starkünstlers an "Alchemie und Arabeske" nach. Rund 100 Werke sind zu sehen und vieles aus dem Polke-Nachlass (Foto: Viering). » - Mehr