Nächtlicher Polizeieinsatz im Kartunger Industriegebiet

Insgesamt elf Fahrzeuge waren bei der Suche nach den drei Tätern im Einsatz. Die Unbekannten machten sich an einem Firmengebäude In den Sangen zu schaffen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangten sie in das Gebäude, das sie hastig nach Beute durchstöberten. Erfolglos verließen die Unbekannten das Objekt und versuchten sich an einem weiteren Firmenanwesen auf dem angrenzenden Grundstück.

Hierbei wurden die drei Männer gegen Mitternacht von einem Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei alarmierte. Die Verdächtigen stiegen auch im Nachbargebäude über ein eingeschlagenes Fenster ein. Alle Räume, die zu verschiedenen Firmen gehören, wurden durchwühlt und die verschlossenen Türen mit brachialer Gewalt aufgebrochen, teilte die Polizei weiter mit. Einen in dem Gebäude befindlichen Tresor hebelten die drei Männer, die es vor allem auf Bargeld abgesehen hatten, auf und flüchteten ohne einen größeren Betrag erbeutet zu haben. Trotz schnell eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht festgenommen werden. Ein Einbrecher trug eine helle Hose, ansonsten waren sie dunkel bekleidet.

Im Rahmen der weiteren Fahndung stellte die Polizei kurz nach 1 Uhr in der Kreuzstraße einen abgestellten Renault mit französischem Kennzeichen fest. Die Fahrzeugschlüssel lagen in der Mittelkonsole, Personen wurden nicht angetroffen.

Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeuginsassen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Baden-Baden, (07221) 680120, in Verbindung zu setzen.

Womöglich im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ein Autodiebstahl. Gestern Morgen kurz vor 7 Uhr wurde in Sinzheim-Halberstung der Diebstahl eines Ford Fiesta gemeldet. Das Fahrzeug war Am Sandweg zwischen dem Wohnhaus und der Garage geparkt. Die Fahrertüre wurde gewaltsam geöffnet und das Fahrzeug versucht kurzzuschließen. Gegen 8.20 Uhr tauchte das Auto in der Nachbarschaft wieder auf. Zeugen beobachteten drei Männer, die gegen 7 Uhr zu Fuß in Richtung Ortsmitte unterwegs waren. Sie werden auf 18 bis 20 Jahre geschätzt und sind 1,70 bis 1,80 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet, einer trug eine Sweatjacke mit Kapuze und einer eine helle Hose. Die Beschreibung stimmt möglicherweise mit den Einbrechern in Kartung überein.