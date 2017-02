Mehr Aufenthaltsqualität, bessere Wege Von Florian Krekel Baden-Baden - Groß war das Aufgebot an Honoratioren und Rednern gestern in der Schwarzwaldstraße mit der Hausnummer 64. Zwar ist die dortige Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes schon seit Dezember in Betrieb (wir berichteten), aber die offizielle Einweihung erfolgte erst jetzt in einem fast zweistündigen Festakt. Die Verantwortlichen betonten dabei allesamt den Fortschritt, den das neue Gebäude vor allem für das Personal und im Zuge dessen auch für die Rettungsaufgaben bedeutet. "Es ist schon von Vorteil, wenn Sie das Auto im Winter nicht erst warmlaufen lassen müssen, sondern es in einer beheizten Garage parat steht", hob Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen einen Aspekt hervor. Und sie betonte eine der wichtigsten Neuerungen, die durch den Bau ermöglicht werden: "Dadurch, dass der Notarzt jetzt vor Ort bleiben kann und nicht mehr in Balg ist, verkürzen sich auch die Rettungszeiten." Zudem liege die Wache sehr verkehrsgünstig und bedeute für die Mitarbeiter durch ein deutliches Mehrangebot an Platz eine wesentliche Aufwertung der Aufenthaltsqualität, wie Felix Brenneisen, Vorstand des DRK Kreisverbandes Bühl-Achern darüber hinaus betonte. Der Kreisverband ist seit dem 1. April 1972 für den Krankentransport und die Rettungsdienstleistungen im Stadtkreis Baden-Baden zuständig. Für die ersten Betriebsmonate der neuen Wache zieht er eine positive Bilanz: Tagesgeschäft und letzte Arbeiten hätten perfekt nebeneinander funktioniert, die "Feuertaufe ist bestanden". Bisher war das Deutsche Rote Kreuz mit seiner Rettungswache fast 40 Jahre im Gebäude der Feuerwehr in der Schwarzwaldstraße 50 untergebracht (seit 1976). Angefangen hatte einst alles jedoch mit zwei Fahrzeugen und vier Mitarbeitern im alten städtischen Krankenhaus in der Maria-Viktoria-Straße - heute arbeiten rund 40 Menschen im neuen Gebäude am Metzenacker. Gekostet hat es knapp 1,5 Millionen Euro; 965000 Euro davon wurden vom Land bezuschusst. Entstanden ist laut Brenneisen eine "hochmoderne Rettungswache, die allen Ansprüchen der Zukunft genügt" und "ein klares und deutliches Zeichen für den Standort Baden-Baden" sei. Sie soll mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung in der Region noch im ersten Halbjahr 2017 präsentiert werden.

