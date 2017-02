Eintrittskarten in die "Welt von SWR 3"

Von Sarah Reith Baden-Baden - Tagtäglich wird auf der Baden-Badener Funkhöhe Radio für Millionen von Zuhörern gemacht. Wie das genau funktioniert, wer sich hinter den bekannten Stimmen verbirgt und wie der Alltag bei SWR3 eigentlich aussieht, das erfahren 20BT-Leser bei einer exklusiven Führung am 3.März. Mehr als 200 Mitarbeiter sind für den Sender tätig, der im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" am Nachmittag des 3. März spannende Einblicke bietet. Eine Führung durch die komplette "Welt von SWR3" verspricht Programmchef Thomas Jung, der die Gewinner der Aktion höchstpersönlich empfangen und durch das Funkhaus begleiten wird. Dabei geht es nicht nur durch die nach zweijähriger Sanierung erst kürzlich frisch bezogenen Büroräume, sondern unter anderem auch durch die Redaktion und zum Sendestudio. Dort können die Leser dann hautnah erleben, wie Marcus Barsch die Nachmittagsshow moderiert. Das ist aber nur einer von vielen Höhepunkten, die den Gewinnern der Eintrittskarten in die Radio-Welt winken. Unter anderem wird Programmchef Jung ihnen auch den "Walk of Fame" des meistgehörten öffentlich-rechtlichen Radioprogramms in Deutschland zeigen: In einem langen Flur hängen unzählige Gold- und Platinschallplatten, die Künstler dem Sender vermacht haben. Die Liste an Namen, die sich hier findet, reicht von A wie Adele bis Z wie Zaz, es finden sich Berühmtheiten wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Tim Bendzko, James Blunt und die Band Coldplay darunter. Damit die BT-Leser aber nicht nur interessante Eindrücke mitnehmen, sondern auch Einblick in den Alltag bekommen, dürfen sie alles fragen, was sie schon immer einmal übers Radio wissen wollten: Neben Programmchef Thomas Jung nehmen sich auch der neue Musikchef Gregor Friedel, Comedy-Star Andreas Müller und Moderatorin Stefanie Tücking Zeit für die Gruppe. "Die Leser können uns löchern zu allen Themen, die sie interessieren", verspricht Jung. Für ein stilechtes Umfeld ist bei der Fragerunde übrigens ebenfalls gesorgt: Sie findet im SWR3-Konferenzraum statt, in dem täglich die Programmsitzungen abgehalten werden. Das Badische Tagblatt verlost 10 x 2 Plätze. Die Teilnahme ist auf drei Arten möglich: 1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN SWR sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil). 2. Rufen Sie die Nummer 0137-0 84 00 167 an und folgen Sie den Anweisungen. Die Teilnahme per Telefon kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Das anzugebende Stichwort lautet "SWR". 3.Schreiben Sie eine Postkarte an das Badische Tagblatt, Marketing, "SWR", Postfach 100033, 76481 Baden-Baden. Der Teilnahmeschluss ist am 22.Februar, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

