Steffen Ratzel will das Kurhaus noch attraktiver machen

Baden-Baden - Steffen Ratzel ist seit August neuer Chef der Bäder- und Kurverwaltung (BKV) des Landes und damit verantwortlich für die Geschicke des Kurhauses, der Caracalla-Therme, des Friedrichsbades, der Trinkhalle und der Lichtentaler Allee. Dieser Job macht ihm großen Spaß, dies betont er in einem Gespräch mit dem BT.

Der gebürtige Mannheimer fühlt sch in Baden-Baden gut aufgenommen. Zugleich habe er mit den rund 70 Mitarbeitern ein Team vorgefunden, das mit den Ideen ihres neuen Chefs mitziehe, was nicht immer selbstverständlich sei. Was wohl auch gut so ist, denn: "Geduld ist nicht gerade eine meiner besten Eigenschaften." Dafür habe er aber genug Elan, Ideen und Gesprächsbereitschaft mitgebracht, um sich mit allen Akteuren vor Ort stärker zu vernetzen und Beziehungen, etwa zum Festspielhaus, zu intensivieren.

Ratzel sieht im Kurhaus bei 300 bis 400 Veranstaltungen pro Jahr noch Luft nach oben. Dessen Räumlichkeiten böten reichlich Möglichkeiten von der privaten Hochzeitsfeier bis zum internationalen Kongress. Und warum nicht auch Veranstaltungen, die bislang auf verschiedene Lokalitäten verstreut sind, ins Kurhaus holen? Wobei er auf keinen Fall Veranstaltungen abwerben, sondern zusätzliche anwerben will, betonte der BKV-Chef.

Um das zu stemmen, fehle es aber noch an der nötigen Personalstärke. Nicht alles Bedeutende in Baden-Württemberg müsse in Stuttgart stattfinden. Viele Kongress- und Tagungsteilnehmer wüssten die kurzen Wege zu den Hotels, die Angebote für jeden Geschmack, das besondere Ambiente der Stadt zu schätzen.

Gerade für Besucher des Festspielhauses oder Tagungsteilnehmer, die mehrere Tage hier bleiben und auch tagsüber etwas erleben wollten, gelte es, neue Formate zu entwickeln. Das Kurhaus soll, stellt sich Ratzel vor, für Besucher attraktiver gemacht und zu einem "Zentrum des Erlebens über den ganzen Tag hinweg" gemacht werden. Nichts Elitäres stehe dabei im Vordergrund, sondern ein stärker positioniertes Kurhaus mit einem breiten Angebotsspektrum für alle Bürger, ohne deshalb vom hohen Niveau der Veranstaltungen abzuweichen und das besondere Image zu erhalten. Erste Gespräche liefen bereits, sagte Ratzel.

Intensive Gedanken müsse man sich auch über die künftige Attraktivität der beiden staatlichen Bäder Caracalla-Therme und Friedrichsbad machen. "Auch wenn beide brummen: Die Konkurrenz schläft nicht, Trends verändern sich." Trotzdem schließt Ratzel eines aus: "Spaßbäder wie anderswo wird es nicht geben."

Der historische Charakter der Gebäude, die der BKV gehören, müsse erhalten werden. "Hier spürt man noch den Geist Bénazets und der Höfe der Welt des 19. Jahrhunderts. Nicht viele Städte haben noch solch einen historisch gewachsenen Kern wie Baden-Baden.

Ratzel ist sich auch sicher, dass viele Menschen an die Zukunft dieser Stadt glauben. Der Europäische Hof, das Roomers und andere Projekte mit ihren Millioneninvestitionen seien gute Zeichen dafür. Und auch, dass das G-20-Finanzministertreffen hier stattfindet, macht ihn stolz. Das zeige, dass man international eben auch neben der Ruhe und Beschaulichkeit die Sicherheit in dieser Stadt hoch einschätze. Ihm jedenfalls sei es eine große Ehre, einen großen Teil des kulturellen Erbes dieser Stadt verantworten zu dürfen.