Betroffene sollen ermutigt werden Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Heilung ist eine Sache der Zeit, aber manchmal auch eine Sache der sich bietenden Möglichkeiten", soll einst der griechische Arzt Hippokrates gesagt haben. Wer sich am Samstagnachmittag die Zeit für einen Besuch der Infoveranstaltung "Aktiv gegen Krebs" in der Balger Klinik nahm, gewann möglicherweise Zeit für die eigene Heilung. Dies gilt vor allem dann, wenn das Thema zu einer rechtzeitigen Vorsorgemaßnahme sensibilisieren konnte. Was die sich "bietenden Möglichkeiten" betrifft, so hätte der alte Hippokrates noch einiges dazulernen können. Zwar ist Krebs immer noch - oder wahrscheinlich viel häufiger als vor 2500 Jahren - eine Geisel der inzwischen auf ein Vielfaches angewachsenen Menschheit und die dritthäufigste Todesursache, aber die Wissenschaft zeigt sich dieser Herausforderung gegenüber nicht tatenlos. "Sinn der Veranstaltung ist es, die Betroffenen zu ermutigen, dass es trotz eines Krebsleidens Hoffnung auf Leben und gute Gesundheit gibt", erklärte Professor Winfried Rossmanith, Chefarzt der Frauenklinik, im Rahmen seines Vortrags zur Sinnhaftigkeit eines Mammographie-Screenings. Als wichtige Informationsquelle und auf einprägsame Weise beleuchte der Nachmittag das Thema Krebs unter allen relevanten Aspekten und zeigte Möglichkeiten der Steigerung von Lebensqualität und Heilungschancen auf. "Wir sind da mit Rat und Tat!", versprach der Professor. Dieses Versprechen stand auch für die Angebote kommerzieller Aussteller, für die immens wichtigen Selbsthilfegruppen, Vereine und natürlich für die Ärzte und Mitarbeiter vor Ort. "Krebsvorsorge - besser vorher als nachher" lautete das griffige Thema des Referats von Professor Hans Weidenbach, und andere Vorträge befassten sich mit den Chancen der Metastasen-Chirurgie bei Darmkrebs oder dem sinnvollen Einsatz von Strahlentherapie. Die Diagnose "Krebs" bedeutet dennoch in jeder Hinsicht für Betroffene und ihr Umfeld, dass das gewohnte Leben grundlegender Neuorientierung bedarf. Nach Überwindung des ersten Schocks ist es sehr hilfreich, Unterstützung anzunehmen, und ein Gang durch die Ausstellung bewies, dass ein äußerst tragfähiges Netzwerk bereit ist, Hilfestellung zu geben, um niemanden mit seinen Sorgen und Ängsten allein zu lassen. Mehr als 20 Kooperationspartner offerierten ein breitgefächertes Angebotsspektrum. Das begann bei gesunder Ernährung als Prophylaxe-Maßnahme und reichte bis zur sportlichen Betätigung, die sowohl vorbeugend als auch nach Krebs für körperliches Wohlbefinden und Aufgehoben-Sein unter gleichfalls Betroffenen seelisch unterstützend wirkt. Beratung bieten neben den Ärzten auch Krankenkassen, kirchliche und kommunale Einrichtungen an. Trotz Chemotherapie und Haarausfall gleichen wunderbar gearbeitete Zweitfrisuren den Mangel aus. Eine ganze Industrie hat sich auf eine Produktpalette spezialisiert, die mit entsprechenden Hilfsmitteln auf die Begleiterscheinungen von Krebs eingeht. Alljährlich findet bei dieser Klinik-Veranstaltung die Vorführung von eleganten Bademoden und Dessous für Brustkrebs-Operierte ihr Publikum. Ebenfalls auf Interesse stoßen die oft von Betroffenen erprobten Erzeugnisse, die auf pragmatische Art zu ermuntern scheinen: "Nur keine Panik!"

