Schunkelnde Dämonen und bunte Waldmännle

(Text und Fotos)

Baden-Baden - Tanzende Teufel, herumhopsende Hexen und schunkelnde Dämonen und Trolle - beim Varnhalter Fasnachtsumzug demonstrierten mehr als 1500 Umzugsteilnehmer eine fröhliche Narrenschau. Mehrere Tausend Besucher verfolgten an der Umzugsstrecke das bunte Treiben und ließen sich von der guten Stimmung der Narren anstecken.

Der Narrenclub Varnhalter Rebschenkele (NCVR) und die Reblandhexen hatten zu dem alljährlich sehr fröhlichen Narrenspektakel eingeladen, bei dem mehr als 80 Fuß- und Maskengruppen den närrischen Lindwurm bildeten. Die Wetterbedingungen waren optimal, so dass die Besucher, darunter viele Kinder, gerne die Süßigkeiten aufhoben, die die Hästräger aus den Taschen gezogen und durch die Luft gewirbelt hatten.

Manchmal erwischte es aber die Besucher kalt, wenn Maskenträger wie etwa die Veldbachschrecken aus Achern massenweise Konfetti regnen ließen. Ganz anders hielten es dagegen die Niederbühler Meerrettich-Hexen. Mit ihren Wurzelspaten versuchten sie, die Mützen der Besucher zu stibitzen.

Einige Hexengruppen brachten kunstvoll umgebaute Wagen mit und "entführten" manche Besucher für einen kurzen Streckenabschnitt zwischen Kosterbergstraße und Gartenstraße. Oft hatten die Narren aber Musiklautsprecher in den Wagen deponiert. Besonders kreativ zeigten sich die Bühlot-Schrättle, denn sie versteckten die donnernden Rhythmen in einem Traubenständel.

Als süße Burgunder- und Rieslingtrauben verkleidet, bot die Seilergruppe tolle Farbtupfer in dem Menschengewusel. Mit vielen Personen waren auch die im Rebland beheimateten Häsgruppen stark vertreten. Für die Zuschauer, die sich an der Verzweigung Klosterbergstraße/Kirchberg aufgestellt hatten und den Kirchberg abwärts blickten, bot sich ohnehin ein tolles Bild einer von den Hästrägern angetriebenen wabernden Zuschauermenge. Störend wirkten jugendliche Besucher, die sich öfter in Kleingruppen entgegen der Richtung auf die Umzugsstrecke begaben. Nach dem Umzug feierten die Narren in der Yburghalle weiter.