"Öffentliche Zustellung" nur letzter Ausweg Von Henning Zorn Baden-Baden - Eine besondere Art von Bekanntmachungen der Stadtverwaltung in den Mitteilungsblättern und im Internet hat eigentlich recht privaten Charakter, denn betroffen ist in der Regel jeweils nur eine Person. Diesen Weg der sogenannten "öffentlichen Zustellung" beschreitet die Kommune, wenn ein Bescheid nicht per Post zugestellt werden kann, weil der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. So wurde zum Beispiel kürzlich auf diesem öffentlichen Weg einer Zahra A. eine Verfügung mitgeteilt, die die Zwangsabmeldung eines zugelassenen Fahrzeugs vorsieht. Ob Frau A. jemals diesen Bescheid lesen wird, ist sehr fraglich, denn bei der Stadt kennt man ihren jetzigen Aufenthaltsort nicht. Doch darauf kommt es letztlich nicht mehr an, denn das Dokument gilt als zugestellt, wenn nach dem Tag der Bekanntmachung zwei Wochen vergangen sind. Für die Verwaltung, so betont Petra Kurpisz, Leiterin des Fachgebiets öffentliche Ordnung, sei die öffentliche Zustellung nur der letzte Ausweg, "wenn sonst nichts mehr geht". Dies legt auch das Verwaltungszustellungsgesetz für Baden-Württemberg fest, denn im Paragraf 11 heißt es, dass eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung nur dann erfolgen kann, wenn "der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist". Hintergrund Man müsse dokumentieren, so Kurpisz, dass zuvor alles versucht wurde, den Betreffenden ausfindig zu machen. Dies erfordere manchmal eine intensive Ermittlungsarbeit, die beginne, sobald man der Postzustellungsurkunde entnehme, dass ein Bescheid nicht zugestellt werden konnte. In Baden-Baden würden dann auch Mitarbeiter zu der bekannten Adresse geschickt, um dort mit Nachforschungen über den aktuellen Aufenthaltsort zu beginnen. Bei auswärtigen Anschriften nehme man Kontakt zu dortigen Verwaltungsbehörden oder auch zur Polizei auf. Dabei können "Detektive" im Ordnungsamt durchaus auch Glück haben. Es gelang sogar einmal, den Empfänger einer Verfügung auf den Philippinen ausfindig zu machen. Nur wenn alle Recherchen ergebnislos bleiben, erfolgt die öffentliche Zustellung. Diese kommt in der Kurstadt besonders im Zuständigkeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde (32 Fälle im vergangenen Jahr) und des Fachgebiets öffentliche Ordnung zur Anwendung. Vereinzelt greifen auch die kommunale Steuerverwaltung und der Fachbereich Bildung und Soziales zu diesem Mittel. Petra Kurpisz vermutet, dass diese Zustellungsart zukünftig seltener angewendet werden muss, da das vor gut einem Jahr in Kraft getretene Bundesmeldegesetz bei einem Wohnungseinzug auch den Vermieter zu einer Meldung verpflichtet. Da sei es einfacher, aktuelle Adressen herauszufinden. Recht häufig geht es bei den öffentlichen Zustellungen um die Zwangsabmeldung eines zugelassenen Fahrzeugs. Diese Maßnahme ergreift die Behörde, wenn der Versicherungsschutz abgelaufen ist oder man über erhebliche Mängel am Fahrzeug informiert wird. Ansonsten wird der Grund der Mitteilung bei der öffentlichen Zustellung oft nicht erwähnt. Dies geschehe aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, sagt Ramona Schuh, die im Fachgebiet öffentliche Ordnung unter anderem für das Polizeirecht zuständig ist. Als Beispiel dafür nennt sie Entscheidungen zum Führerscheinentzug oder zum Waffenrecht. Per Bekanntmachung würden zuweilen auch Beschlüsse zum Abschleppen von Fahrzeugen mitgeteilt, die man im öffentlichen Straßenraum ohne Kennzeichen abgestellt vorgefunden hat. Meistens reagieren die Betroffenen nicht auf diese Veröffentlichungen, hat Petra Kurpisz festgestellt. So sei es auch gewesen im Fall einer Gartenhecke eines leerstehenden Hauses, die in den öffentlichen Straßenraum hineingewachsen war. Man hatte versucht, die Hauseigentümerin per öffentlicher Mitteilung von der behördlichen Aufforderung zum Rückschnitt der Hecke zu informieren. Dies blieb ergebnislos, und so musste die Verwaltung schließlich selbst den Heckenrückschnitt veranlassen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Achern

Neue Arbeitsplätze im Gewerbegebiet Achern (hei) - Im Gewerbegebiet Mittelmatten in der Von-Drais-Straße hat die Stadt Achern vier Grundstücke an Unternehmen zur betrieblichen Weiterentwicklung verkauft. 65 neue Arbeitsplätze würden entstehen. Bauanträge seien teilweise bereits eingereicht worden (Foto: Cibis). » Weitersagen (hei) - Im Gewerbegebiet Mittelmatten in der Von-Drais-Straße hat die Stadt Achern vier Grundstücke an Unternehmen zur betrieblichen Weiterentwicklung verkauft. 65 neue Arbeitsplätze würden entstehen. Bauanträge seien teilweise bereits eingereicht worden (Foto: Cibis). » - Mehr