Ooser Nestflüchter suchen gerne Asyl

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Bei der großen Prunk- und Fremdensitzung des Ooser Carnevalvereins (OCV) würdigten die Narren aus nah und fern gleichzeitig das närrische elfjährige Bestehen der OCV-Stadtgarde, dem der diesjährige Orden gewidmet ist, sowie den vereinseigenen 85. Geburtstag. Mit einem schwungvollen Ständchen gratulierte der Fanfarenzug Iffezheim und leitete standesgemäß über zum Einzug der Tollitäten Christine I. und Philipp I. sowie Fenja I. und Lysander I., dem Kinderprinzenpaar. Nach dem Auftritt der Prinzengarde der GroKaGe Sandweier konnte Sitzungspräsident Matthias Hartmann mit Ralf Falkenstein, der inzwischen OCV-Ehrenmützenträger ist, den aus zahlreichen TV-Auftritten bekannten Protokoller aus Mainz ankündigen. Mit gewohnt spitzer Feder nahm er sich selbstherrliche Staatenlenker ebenso vor wie das europäische Haus und Feuer schürende Rechtspopulisten. Als fröhliche Bergkameraden besangen Pfarrer Michael Zimmer und Dekan Karl Jung zur Akkordeonbegleitung von Rainer Waagemann zum Refrain von "Oos - wie bist du schön" zwar charmant und dreisprachig die Qualitäten von Stadtmutter Margret Mergen, rügten dabei jedoch den aus Spargründen gestrichenen Weihnachtsbaum vor der Ooser Kirche. Einfach zwerchfellerschütternd war die hinreißende Rede von Manfred Boos, der als Professor Schussele die unterschiedlichen Rassenmerkmale unter die Lupe nahm. So beantrage der von Natur aus scheue Ooser Nestflüchter gerne im Umland Asyl, der Sondwiermer Sandhase erbeute seine Marmelade durch harte Arbeit aus Berlinern und schulde seine Laune dem Verzehr von Miesmuscheln, während der Eberschder schon trinke, noch bevor er Durst verspüre. Allen gemeinsam sei die Brunftzeit ab dem 11.11. zu eigen mit dem Lockruf der Männchen, einem tschilpenden Helau. Beim munteren Juniorentanz der Murgperlen auf dem Hühnerhof blieb die Vogelgrippe völlig außen vor, die badischen Vizemeister ließen es im Gegenteil gehörig rumoren rund um ihren stolzen Hahn. Janik Falkenstein, der Sohn des Protokollers, berichtete von seinen turbulenten Erlebnissen beim Aufenthalt auf den Balearen: "Mein Akku, der ist jetzt alle, nach zwei Wochen Ballermann auf Malle." Die OCV-Goldkehlchen widmeten ihren Chorvortrag ihrem verstorbenen Mitglied Klaus Findling, der noch sämtliche Texte geschrieben hatte. Zum Refrain "Baden liegt am Oosbach" besangen sie die Hinterlassenschaften der Saatkrähen am Wartehäuschen, die Einsamkeit der Schatulla oder 1000 Schnapsideen aus dem Rathaus nach dem Motto "Nix sehen, nix hören und nix sagen, dann geht's auch keinem an den Kragen". Eine tolle Nummer lieferte das Quartett der "Bunt Men Show", die aus Abflussrohren die tollsten Melodien zauberten. Mit den Problemen der Pubertät setzte sich der Showtanz des Männerballetts Maja aus Hörden beschwingt auseinander. Begeisterungsstürme löste Markus Weber als Grande Dame der Kurpfälzer Fasnacht in seiner Rolle des schlagfertigen Fräuleins Baumann aus, erstmals gastierte die begeisternde Schautanzgarde Mühlburg auf der OCV-Bühne. Der amtierende deutsche Meister der Parodie, Harry Borgner, gilt auch als Mann der 1000 Stimmen. Ob Roland Kaiser ("Fisch zu lieben"), Reinhard Mey ("Der Mörder ist immer der Angler") oder Bata Ilic ("Fisch erkenn' ich mit verbundnen Augen"), der Lacherfolg war dem Maestro sicher. Die kunterbunte Augusten-Kapelle läutete schließlich mit stimmungsvollen Hits zum Mitsingen und -schunkeln das große Finale ein.

