Sparda-Bank künftig nur noch unbemannt Baden-Baden (hol) - Die Sparda-Bank Baden-Württemberg wird künftig in der Kurstadt nur noch eine SB-Filiale mit Automaten betreiben. Das Personal der Zweigstelle in der Lichtentaler Allee6, in der Nähe des Theaters, ist ab dem 1.April in Offenburg und Rastatt tätig. Das hat Sparda-Bank-Pressesprecher Andreas Küchle auf BT-Nachfrage bestätigt. Die persönliche Betreuung der Sparda-Kunden in Baden-Baden werde künftig von den Filialen in Offenburg und Rastatt aus erfolgen. Die Baden-Badener Mitarbeiter würden ab April dorthin versetzt - die bisherige Filialleitung in der Kurstadt werde künftig die Sparda-Filiale in Rastatt leiten, sagte Küchle. Die Umstellung habe ökonomische Gründe. Weil ohnehin ein personeller Wechsel anstehe und der Mietvertrag für die Räume im Erdgeschoss des Gebäudes in der Lichtentaler Allee in zwei Jahren auslaufe, habe man geschaut, wie man künftig die Filialstruktur in Mittelbaden verändern könnte. Von der "relativ kleinen" Baden-Badener Filiale aus würden derzeit ohnehin nur zwischen 5000 und 6000 Mitglieder der Genossenschaftsbank betreut. Man habe sich aus Kostengründen dazu entschlossen, diese "kleine Filiale" nicht mehr mit Personal zu betreiben. Die SB-Filiale wird also künftig, so wie andere ehemalige Bankfilialen beispielsweise in der Weststadt und in der Innenstadt, nur noch mit Automaten betrieben. Mittelfristig wolle man sich dafür auch nach neuen Räumlichkeiten umsehen, sagte Küchle. Die Räume in der Lichtentaler Allee seien zu groß. "Wir suchen einen besseren Standort."

