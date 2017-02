Auskunft bei dringlichen Fragen

"Ein Team von städtischen Kollegen steht in Zusammenarbeit mit der Polizei bei Fragen der Bürger mit Rat und Tat zur Seite", erklärte Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Beisein des stellvertretenden Einsatzleiters des Polizeipräsidiums Offenburg, Joachim Metzger, bei einem Vor-Ort-Termin.

Je ein Mitarbeiter der Stadt und der Polizei werden in den nächsten Wochen als Ansprechpartner für die Bürger vor Ort sein. Besonders für individuelle Fragen der Einwohner, die etwa ihre Wohnung in der von der Polizei eingerichteten Sicherheitszone haben, stehe man zur Verfügung. Die Rathauschefin nannte einige Beispiele: "Was ist, wenn ich an dem Wochenende geplant habe umzuziehen, die Handwerker in mein Haus kommen oder eine Familienfeier ansteht? Antworten auf solche und ähnliche Fragen erhalten die Betroffenen dann an der G-20-Informationsstelle."

Für Joachim Metzger ist das Informationsbüro eine "weitere Fortsetzung der guten Zusammenarbeit" mit der Stadt im Vorfeld des G-20-Treffens. "Wir betreiben die Infostellen nicht nur, um Fragen zu beantworten, sondern auch, um Hinweise oder Verbesserungsvorschläge aufzunehmen", so der stellvertretende Einsatzleiter. Zudem seien an den beiden Haupttagen, 17. und 18. März, auch uniformierte Streifen "als eine Art bewegliches Bürgerbüro" unterwegs.

In den Räumlichkeiten am Jesuitenplatz erhalten Interessierte auch eine Informationsbroschüre rund um das G-20-Treffen. Die Informationsstelle ist diese Woche noch am Donnerstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, in der darauffolgenden Woche dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr. Von Montag, 6. März, bis Freitag, 10. März, können Bürger ihre Fragen täglich von 10 bis 18 Uhr stellen. In der Woche des G-20-Treffens ist die Informationsstelle bis einschließlich samstags von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Des Weiteren veranstaltet die Stadt am 6. März um 20 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses einen Bürgerinformationsabend rund um das Großereignis.

Die Informationsstelle ist auch unter (07221) 932721 und (07221) 932722 oder per E-Mail an g20.info@baden-baden.de zu erreichen.