Kleines Blatt sorgt für große Töne

Baden-Baden - Mit einer CD zum Geburtstag vor drei Jahrzehnten fing alles an: Begeistert von den Klängen der Oboe, entschied sich der junge Young-Gook Lee, das Instrument zu erlernen. Nach einem Musikstudium gehört Lee seit 2004 als Oboist zur Philharmonie Baden-Baden. Damit spielt der Südkoreaner das vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein gekürte Instrument des Jahres 2017.

"Die Klangfarbe", antwortet Lee ohne lang zu überlegen, was denn das Besondere an dem Holzblasinstrument ist. "An die Vielfältigkeit der Töne kommt fast kein anderes Instrument ran. Ob hoch oder tief, samtweich oder schrill, die Oboe kann nahezu jeden Ton spielen", schwärmt der 44-Jährige über das aus der Barockzeit stammende Instrument.

Die Liebe zu der Oboe entdeckte Lee mit 14 Jahren eher zufällig - durch eine Geburtstags-CD. "Ab da wollte ich das Instrument unbedingt lernen", blickt er zurück. Sein Lehrer erklärte ihm jedoch, dass er in Südkorea das Oboespielen nur als Profi erlernen könne. Somit war sein Berufsweg schließlich vorgezeichnet. Nach Anfängen in der asiatischen Heimat zog es ihn zum weiteren Studium nach Deutschland. In Mannheim und Würzburg studierte er Musik, mit Diplom und Konzertexamen schloss er ab. Seit nunmehr fast 13 Jahren gehört Lee zur festen Besetzung der Philharmonie Baden-Baden.

Bis man die Oboe jedoch beherrsche, stehe viel Arbeit vor einem, erklärt der an der Musikschule Gaggenau tätige Musiklehrer. Schließlich gelte die Oboe als eines der schwersten zu lernenden Instrumente überhaupt. "Schuld" daran ist das Mundstück, das Doppelrohrblatt, das für die Erzeugung der Töne verantwortlich ist. Nur durch eine winzige Öffnung bläst der Musiker mit nach innen gewölbten Lippen die Luft durch. "Meiner Meinung nach haben 95 Prozent des Tones mit dem Doppelrohrblatt zu tun", glaubt Lee. Daher laute die Devise: je besser das Doppelrohr, desto besser der Ton. Deshalb fertigt der Südkoreaner seine Doppelrohrblätter selbst an - wie nahezu jeder Profispieler. Für ein Blatt benötigt Lee ungefähr zwei Stunden. Es habe aber etwa zehn Jahre gedauert, bis er die Schnitztechnik perfekt beherrschte, so der Philharmoniker. "Ein gutes Blatt ist für den Musiker so wichtig wie ein gutes Messer für den Koch." Mit einem schlechten Blatt könne man "keine schönen Töne erzeugen".

Zudem sei es wichtig "locker zu bleiben", gerade bei länger zu spielenden Tönen. Schließlich können Oboisten einen Ton schon mal bis zu 45 Sekunden halten. Wenn man da verkrampfe, habe man bereits verloren. Die einzelnen Komponenten wie die richtige Atemtechnik, die Tonerzeugung und das Betätigen der Klappen in Einklang zu bringen, sei die "hohe Kunst des Oboespielens", fasst der Musiker zusammen.

Bevor der 44-Jährige zur Oboe greift, stehen aber erst mal Atemübungen und Aufwärmübungen für die Finger auf dem Programm. "Mittlerweile achte ich mehr auf eine gute Vorbereitung als früher. Da habe ich einfach drauflos gespielt", verrät er. Man könne die Vorbereitung etwa mit den Dehnübungen bei Fußballern vergleichen.

Über die Auszeichnung zum Instrument des Jahres freut sich Young-Gook Lee. Er hofft, dass die Oboe dadurch mehr in den Vordergrund rückt. Schließlich seien etliche Veranstaltungen in ganz Deutschland vorgesehen. "Es ist so ein schönes Instrument, das die Auszeichnung wirklich verdient hat", sagt er und erfüllt zum Beweis den Weinbrennersaal mit der berühmten Schwanensee-Melodie.