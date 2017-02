Bezirkschef-Kritik: Nicht eingeschaltet

Baden-Baden - Der Bezirksvorsitzende des Schwarzwaldvereins Hornisgrinde, Markus Mackert, macht sich Sorgen um die Ortsgruppe Yburg in Steinbach. Bei der jüngsten Jahresversammlung Anfang Februar (wir berichteten) traten die langjährige Vorsitzende Erika Harbrecht und der Kassierer Andreas Hirt zurück, die Ämter blieben vakant. "Wenn der Verein wackelt, sollte der Hauptverein eingeschaltet werden", sagte Mackert im BT-Gespräch.

Als Bezirksvorsitzender sieht sich Mackert als der "verlängerte Arm" zum Freiburger Hauptverein. Er müsse sich gegenüber dem Hauptverband rechtfertigen, wenn sich ein Ortsverein innerhalb seines Bezirks auflöse. Deshalb wäre es schön gewesen, wenn er wenigstens zu der Sitzung Anfang Februar eingeladen worden wäre, erklärte er.

Dass der Zustand durchaus ernst ist, das geht aus einer veröffentlichten Mitteilung des Ortsvereins Yburg hervor. Dort heißt es, dass der anwesende Stadt- und Ortschaftsrat und Rechtsanwalt Klaus Bloedt-Werner die Mitglieder auf die Folgen eines nicht vollständigen Vorstandes aufmerksam gemacht habe, "die automatisch zur Auflösung des Vereins führen".

Zwar heißt es in der Mitteilung weiter, dass in der Versammlung beschlossen worden sei, "in naher Zukunft" einen Nachfolger finden zu wollen, allerdings versuchte die ehemalige Vorsitzende Harbrecht dies schon in den vergangenen sieben Jahren. Ein deutlicher Hinweis einer sich anbahnenden Krise lässt sich alleine schon an der zeitlichen Abfolge der einberufenen Jahresversammlungen erkennen. Vor dem Versammlungstermin Anfang Februar 2017 fand 2014 diejenige davor statt, und in dem Bericht vom 13. Januar 2014 heißt es: "Mehr als vier Jahre sind vergangen, seit die Ortsgruppe Yburg im Schwarzwaldverein ihre letzte Jahreshauptversammlung abgehalten hat." Als Begründung wurde unter anderem die Suche nach einem neuen Vorsitzenden angeführt.

Der derzeitige stellvertretende Vorsitzende, Rolf Vogel, hält sich mit weiteren Auskünften zur Zukunft des mehr als 180 Personen starken Ortsvereins Yburg bedeckt: "Nichts Konkretes" könne man sagen, sagte er auf BT-Anfrage.

Offener antwortete dagegen der Vorsitzende des Ortsvereins Baden-Baden, Billy Uber, der bei der Jahresversammlung im Rebland Anfang des Monats als Gast geladen war. Völlig im Klaren über die schwierige Situation in den Vorstandsgremien der hiesigen Ortsvereine, denkt er schon seit längerem über eine Fusion der beiden Ortsgruppen Baden-Baden und Yburg nach, um personelle Kapazitäten zu bündeln. Bei der Sitzung vor drei Wochen beauftragten die Yburg-Mitglieder den übrig gebliebenen Vorstand, Gespräche mit den Verantwortlichen der Ortsgruppe Baden-Baden über eine mögliche Fusion aufzunehmen.

Das Gespräch fand nun Ende der zweiten Februarwoche statt. Das Fazit: Fusion vorerst unerwünscht, aber eine Kooperation zwischen den beiden Ortsgruppen dagegen schon. "Für mich als Amerikaner ist der Sprung über den Fremersberg nur ein kleiner, aber für die Einheimischen scheint diese Überwindung aus lokaler Perspektive schwieriger", erklärte sich Uber die Zurückhaltung. Dennoch kann der Vorsitzende des Ortsvereins Baden-Baden aus dieser augenblicklichen Entwicklung etwas Positives gewinnen: Die Kooperation biete Zeit, sich zu beschnuppern. "Wir können uns besser kennenlernen", sagte er. Zu einer Kooperation gehöre beispielsweise fürs nächste Jahr, einen gemeinsamen Wanderplan herauszugeben.

Das Problem, ehrenamtliche Personen für Vorstandsämter zu gewinnen, sei im Schwarzwaldverein weit verbreitet, so Uber. "Deswegen muss man neue Wege gehen und einer Fusion grundsätzlich offen gegenüberstehen."

Derweil versuchen die wenigen Personen, die in der Ortsgruppe Yburg noch so etwas, wie eine Vereinsführung bilden, intern eine eigene Lösung auszutüfteln. Bezirksvorsitzender Mackert, der gerne unterstützend tätig gewesen wäre, hat bis dato keine Einladung erhalten.