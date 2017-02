Nach Fasnacht rücken Bagger an

Baden-Baden - Im Sanierungsgebiet Oos steht der nächste Bauabschnitt an: Am 1. März beginnen die Arbeiten am Verkehrsknotenpunkt bei der Grundschule, im Anschluss wird dann die Ooser Hauptstraße bis zum Kindergarten umgestaltet. Das Ziel: den dörflichen Charakter dieser Straße betonen.

Der alte Dorfkern zwischen Schule und Kirche solle als solcher wieder hervorgehoben werden, erinnerte Sven Menzel, der bei der Stadtbaugesellschaft GSE für das Sanierungsgebiet zuständig ist, gestern beim Vor-Ort-Termin noch einmal an das Entwicklungskonzept für den Stadtteil. Aus diesem Grund werde am Knotenpunkt vor der Grundschule auch die Vorfahrtsregelung geändert, ergänzte Markus Selig vom Fachgebiet Tiefbau.

Mit "weichen Maßnahmen" wolle man dazu beitragen, den Durchgangsverkehr in der Ooser Hauptstraße zu minimieren. Bisher habe es, dem Verlauf der früheren B3 folgend, eine "abknickende Vorfahrt" von der Kuppenheimer Straße in die Ooser Hauptstraße gegeben, erläuterte Selig. Nun sollen die Fahrzeuge auf dem Weg von der Kuppenheimer Straße am Bahnhof vorbei durch die Ooser Bahnhofstraße geleitet werden - und umgekehrt. Die Einmündung in die Ooser Hauptstraße hingegen solle auch durch einen Pflasterbelag anders gestaltet werden, "damit die Autofahrer erkennen: Da eigentlich nicht". In diesem Sinne reduziert man auch die Fahrbahnbreite der Ooser Hauptstraße auf sechs Meter, stellenweise werde die Straße noch schmaler. Mit Pflastersteinen versehen werden soll auch der Kirchplatz, die Straße dazwischen wird asphaltiert, zudem sollen einige Bäume gepflanzt werden.

Die Arbeiten finden aber nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Untergrund statt, so Selig weiter: Es seien viele Erneuerungsmaßnahmen in den Sparten der Stadtwerke und des Eigenbetriebs Umwelttechnik geplant.

Die nun startenden Arbeiten am Knotenpunkt und in der Hauptstraße werden fast drei Millionen Euro kosten - "so viel wie Ooser Bahnhofstraße und Ooser Leo zusammen", machte Bürgermeister Alexander Uhlig die Dimensionen deutlich. Sanierungsgebiete wie jenes in Oos seien "eine tolle Sache". Sie wirkten wie ein "kommunales Konjunkturprogramm".

Loslegen werde man am Aschermittwoch, weil dann noch der Fasnachtsumzug in Oos ungestört stattfinden könne, erläuterte Selig. Aber auch für den Umzug im kommenden Jahr werde man eine Lösung finden. Für die Anwohner bemühe man sich ebenfalls, die Belastung auf ein Minimum zu reduzieren. Bei der Zufahrt mit Fahrzeugen könne es aber im Baustellenbereich gewisse Einschränkungen geben.

