Pflegeheim Schafberg wird für 18 Monate zur Baustelle

(fk) - Anfang nächsten Jahres wird im Altenpflegeheim auf dem Schafberg gähnende Leere herrschen. Aber nur für wenige Tage. Denn nachdem die Bewohner in ein Ausweichquartier - wahrscheinlich die ehemalige DRK-Klinik am Annaberg - umgesiedelt wurden, kommen die Handwerker und Bauarbeiter. In knapp 18 Monaten soll das Heim für acht Millionen Euro komplett saniert und umgebaut werden.

Die sogenannte Landesheimbauverordnung macht's nötig. Denn diese schreibt vor, dass ab 1. September 2019 alle Bewohner von Pflegeeinrichtungen ein Einzelzimmer bekommen müssen. Bisher sind die Senioren am Schafberg aber noch in 27 Doppelzimmern untergebracht. "Die Zukunft der Pflegeeinrichtung hängt also maßgeblich von diesen Umbaumaßnahmen ab", stellte Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Vorsitzende des Stiftungsrates, klar. Über Sinn- und Unsinn dieser Vorschriften, die theoretisch auch verlangen, dass etwa Ehepaare getrennt untergebracht werden müssen, lasse sich streiten. Aber Vorgabe sei Vorgabe.

Nach dem Umbau wird das Heim, das einst über 93 Plätze verfügte, fünf Wohngruppen mit je 15 Einzelzimmern für Pflegegäste sowie eine Tagespflege für zehn Personen haben, erläuterte Jürgen Jung, Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen wird auch der Haupteingang des Heims an den Übergang von Alt- und Neubau verlegt. Zudem soll für die Senioren ein größerer Gemeinschaftsbereich entstehen und für Demenzpatienten ein erleichterter Zugang zum Außengelände geschaffen werden.

Finanziert wird der Umbau komplett von der Stiftung Schafberg, die das Geld über Pachtzahlungen des Klinikums Mittelbaden als Betreiber über die nächsten Jahre refinanzieren will. Eine entsprechende Verständigung sei erfolgt, betonen die Verantwortlichen. Jetzt bleibt noch die Frage offen, ob sich die DRK-Klinik am Annaberg als Ausweichquartier eignet. Eine entsprechende behördliche Prüfung respektive Genehmigung stehe noch aus, die Kapazitäten und Voraussetzungen seien aber gegeben, so Jung.