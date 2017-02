Bertholdplatz: Bebauung der Kiosk- und Brunnen-Ecke vorgeschlagen

Baden-Baden - Auf reges Interesse stieß am Dienstagabend die Bürgerinformationsveranstaltung der Stadt im Rathaus zum großen Sanierungsprojekt "Südliche Neustadt". In der Diskussion wurden besonders Verkehrsprobleme angesprochen.

Im geplanten Sanierungsgebiet zwischen Berthold- und Augustaplatz gebe es eine "erhebliche Aufwertungsqualität", sagte Knut Maier vom Stuttgarter Planungsbüro Baldauf, das den Entwurf eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts erarbeitet hat, den rund 50 Zuhörern im Alten Ratssaal. An 37 Gebäuden habe man Mängel festgestellt. Städtischen Besitz gebe es aber kaum im Planungsgebiet, man sei daher hinsichtlich der gewünschten Modernisierungen von Gebäuden und Innenhöfen auf die Mitwirkung der Privateigentümer angewiesen.

Maier warf dann einige Schlaglichter auf die planerischen Vorschläge. Am Bertholdplatz könne man durch einen Kreisverkehr auch die schwierige Einmündung der Hahnhofstraße entschärfen. Im Auge hat man aber auch den kleinen Freiraum an der Ecke des Bertholdplatzes, wo sich zurzeit Kiosk-Pavillon, Brunnen und eine große Kastanie befinden. Dies ist für Stadtplaner eine Baulücke, man empfiehlt einem Gestaltungswettbewerb für eine Bebauung.

Im Bereich Friedhof-/Weinbergstraße gehe es aufgrund von abgestellten Fahrzeugen oft sehr eng zu. Man möchte Parkplätze im Fünfer-Paket jeweils im Wechsel auf beiden Straßenseiten anlegen. Angedacht wird auch eine "unechte" Einbahnregelung für beide Straßen (einmal aufwärts, einmal abwärts), die aber nicht für Anwohner gelten soll.

Für die Lichtentaler Straße, die einen Boulevardcharakter erhalten soll, stellen sich die Experten eine Reduzierung der Fahrbahnbreite, eine durchgehende Tempo-30-Regelung und breitere Gehwege vor. Für den Einkaufsmarkt soll eine Anlieferzone eingerichtet werden. Im Bereich des alten Kinos ist eine gastronomische Nutzung angepeilt (wir berichteten). In der Du-Russel-Straße zwischen Stephanienstraße und Lichtentaler Straße soll die Durchfahrt gesperrt und dafür eine großzügige Treppenanlage geschaffen werden, die auch eine gastronomische Außenbestuhlung ermöglicht.

Das wenig ansehnliche Parkhaus-Vorfeld soll etwas aufgewertet werden durch eine Baumreihe und eine künstlerisch gestaltete Mauer. In der Maria-Viktoria Straße möchte man durch teilweise veränderte Nutzung des Straßenraums zusätzliche Stellplätze schaffen.

Sven Menzel von der Stadtbaugesellschaft GSE, die als Sanierungsträger fungiert, wies darauf hin, dass als Folge der Maßnahmen eine Bodenwertsteigerung in der "Südlichen Neustadt" zu erwarten ist. In diesem Fall müssten die Eigentümer Ausgleichsbeiträge bezahlen, die sich nach der Wertsteigerung richten.

Zu Wort meldete sich in der anschließenden Diskussionsrunde auch der Vorsitzende der Architektenkammer Baden-Baden/Rastatt, Rolf Buttkus, der die geplante "Spanische Treppe" in der Du-Russel-Straße lobte, aber auf einige Verkehrsprobleme verwies: vor allem auf die schwierige Situation am Einkaufsmarkt und auf die Lage der Taxifahrer, die tagsüber am Ludwig-Wilhelm-Platz und abends am Augustaplatz warten würden. Auch sonst ging es bei den Stellungnahmen der Bürger vor allem um Verkehrsfragen. So wurden Zweifel geäußert, ob die angedachte Einbahnstraßenregelung in Friedhof- und Weinbergstraße funktionieren kann.

Vermutet wurde, dass sich die schwierige Parkierungssituation gerade in der Lichtentaler Straße noch verschlechtern könnte. Eine Geschäftsfrau befürchtete weitere Umsatzeinbußen durch die Bauarbeiten, da man schon jetzt unter der Umleitung der Busse wegen des Leopoldsplatzes leide. Vorgeschlagen wurde auch eine Einbahnregelung für die Lichtentaler Straße. Was den baulichen Bereich betrifft, stand nur ein Kritikpunkt im Mittelpunkt. So wurde gefordert, am Bertholdplatz die "Baulücke" mit Kastanienbaum und Brunnen zu erhalten.