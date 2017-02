Baustelle soll verschwinden Von Florian Krekel Baden-Baden - Die Baustelle auf dem Leopoldsplatz muss für die Dauer des G-20-Finanzministertreffens in Baden-Baden komplett weichen. Das ist das Ergebnis einer gemeinsamen Ortsbegehung von Polizei und Stadt am vergangenen Freitag . Demnach müssen aufgrund von Sicherheitsanforderungen alle Baufahrzeuge und Absperrungen entfernt sowie die Baugrube komplett verfüllt und die Oberfläche asphaltiert werden. "Die Polizei hat ihre Sicherheitsanforderungen durch die Ereignisse in Berlin und München noch mal deutlich nach oben geschraubt", erklärte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern. Ursprünglich sei nur ein mehrtägiger Baustopp sowie ein Abspecken des Baustellenumfangs vorgesehen und gefordert gewesen. Doch jetzt kommt alles anders. In der Zeit von 15. bis 20. März darf auf dem Leopoldsplatz nichts mehr an die Bautätigkeiten erinnern. Stadtpressesprecher Roland Seiter erklärt, warum: "Die Leo-Baustelle liegt nahe an der Sicherheitszone für das G-20-Finanzministertreffen, in der wir mit Demonstrationen rechnen." Zwar hoffe man, dass diese Proteste friedlich verliefen, doch um eine Zweckentfremdung von Bauzaunelementen oder anderen Utensilien von der Baustelle zum Beispiel als Wurfgeschosse oder zum Barrikadenbau zu vermeiden, müssen diese laut polizeilichem Sicherheitskonzept entfernt werden. Das sei auch der Grund für die Asphaltierung der Baustelle. "Wir haben überlegt, die Fläche nach der ebenerdigen Verfüllung der Baugrube einfach nur mit Kies zu bedecken. Aber genau diese Steine könnten von aufgebrachten Demonstranten auch als Wurfgeschosse verwendet werden, weswegen eine Asphaltierung unausweichlich ist", konkretisiert Seiter auf BT-Anfrage. Das Abdecken der Baustelle mit Stahlplatten sei hingegen aus technischen Gründen nicht möglich. Die Verfüllung an sich ist laut Seiter notwendig, um für Einsatzfahrzeuge einen ungehinderten Zugang zur Sicherheitszone zu gewährleisten. Wie viel diese umfangreichen Maßnahmen die Stadt kosten werden, lasse sich noch nicht abschätzen. Fest steht: Die Bauarbeiten werden sich etwas verzögern, da mehrere Tage nicht gearbeitet werden kann. Hinzu kommen den Verantwortlichen zufolge rund drei bis vier Tage, die die Baufirma Weiß braucht, um die Baugrube zu verfüllen, alle Gerätschaften zu beseitigen, nach dem Treffen alles wieder herbeizuschaffen und die Baugrube wieder aufzubaggern. Allerdings soll nicht mehr alles wieder geöffnet werden, wie Mergen betonte. "Manche Bereiche, in denen der Infrastrukturkanal schon fertig ist, bleiben verfüllt. Wir öffnen nur noch die Stellen wieder, an denen noch Arbeiten anstehen." Weiter betonte Mergen, dass eine Verschiebung der Leo-Baustelle um ein Jahr, wie einst von der SPD im Gemeinderat beantragt, zum damaligen Zeitpunkt nicht sinnvoll gewesen wäre. Die nun nötigen Sicherheitsmaßnahmen seien nicht absehbar gewesen. Zudem hätte eine Verschiebung in einer Kettenreaktion auch zur zeitlichen Rückstellung von weiteren Bauvorhaben, etwa am Berthold- und Augustaplatz, geführt, sagte Mergen.

