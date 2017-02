Verschiedene neue Wohnformen geplant

Sinzheim - Zwei ambulante Wohngruppen mit jeweils acht Plätzen für dementiell erkrankte Personen, die nicht mehr alleine zu Hause leben können, sowie ein geschützter Wohnbereich für Bewohner mit mittlerer bis schwerer Demenz: Die Umbau- und Erweiterungspläne des Seniorenzentrums Sinzheim sollen den Bedarf nach differenzierten Pflegeangeboten für die nächsten drei Jahrzehnte in der Stabsgemeinde auffangen. Die Planungen hierzu erläuterte Michael Gieseler, Geschäftsführer der Curatio-Gesellschaft, bei einer Informationsveranstaltung.

Hierzu hatte die örtliche FDP eingeladen. Rund 25 Zuhörer waren zu der öffentlichen Vorstellung der Erweiterungspläne ins Seniorenzentrum gekommen und diskutierten im Anschluss mit dem Geschäftsführer über die praktische Umsetzung der neu einzurichtenden Wohnformen.

Gieseler nannte neue gesetzliche Bedingungen wie etwa die neue Einordnung in Pflegegrade anstatt in Pflegestufen sowie die zum 1. September 2019 wirksam werdende Landesheimbauverordnung, die eine bauliche Anpassung notwendig machten. So dürfen pflegebedürftige Bewohner nur noch in Einzelzimmern untergebracht werden und die Pflegeeinrichtungen nur noch zentral in Orten liegen. Weiter ist künftig die Kapazität von Pflegewohnheimen auf maximal 100 stationäre Plätze begrenzt. Auch beträgt die Anzahl der zu pflegenden Bewohner je Wohnbereich nur noch maximal 15 Personen. Der Geschäftsführer erklärte, dass es politisch gewollt sei, älteren Menschen so lange wie möglich ein Leben in ihrer gewohnten, häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

Vor dem Hintergrund dieser Maßgabe möchte der Betreiber eine "neue" Wohnform anbieten. Im Kern handelt es sich um Pflegewohngemeinschaften, wie sie in Berlin schon längst Standard, in Baden-Württemberg aber noch neu seien, führte Gieseler aus. Bei den ambulant betreuten Wohngemeinschaften ist stets eine Hilfskraft präsent, um mit den Bewohnern eine feste Tagesstruktur zu leben und kleinere Hilfestellungen zu geben. Die Bewohner mit leichter Demenz genießen aber durch das ambulant betreute Wohnen immer noch ihre persönliche Freiheit sowie ihre Privatsphäre, und sie können bei Bedarf den ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen, erfuhren die Anwesenden.

Da Gieseler für die Zukunft mit einem steigenden Bedarf an stationären Pflegeplätzen rechnet, konzipierte die Curatio-Gesellschaft darüber hinaus sechs Wohngruppen mit jeweils 15 stationären Pflegeplätzen. Außerdem wird es im neuen Gebäude 15 Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 55 und 70Quadratmetern Größe geben. Sie bieten Ehepaaren Wohnmöglichkeiten. Die erhöhte Quadratmeterzahl trägt auch den größeren Hilfsmitteln wie Gehhilfen Rechnung.

Eine hierzulande immer noch neue Wohnform ist die spezielle Wohngemeinschaft für Bewohner mit mittlerer bis schwerer Demenz in einem geschützten Wohnbereich, in dem geronto-psychiatrische Fachkräfte arbeiten und Pflegekräfte rund um die Uhr anwesend sind. Mit der baulichen Erweiterung will der Träger hier ebenso ein neues Angebot schaffen.

Bei der anschließenden Diskussion störte einige Teilnehmer, dass der Entwurf des geschützten Wohnbereiches im Obergeschoss, den Bewohnern mit sogenannter Weglauftendenz keine Möglichkeit biete, nach draußen in den Garten gehen zu können. Gieseler entgegnete, dass hierfür Personal vorgesehen sei, das die Personen über die Treppe ins Erdgeschoss nach draußen auf das vorhandene Areal begleiten könne. Für die Außenanlagen der speziell geschützten geronto-psychiatrischen Wohnbereiche sei extra vorgeschrieben, dass es zum Selbstschutz der desorientierten Bewohner keine "Entweich-Möglichkeiten" geben dürfe. Der beim Seniorenzentrum vorhandene "Demenz-Garten", erfülle diese Vorgaben nicht, gab ein Diskutant zu bedenken. Der Geschäftsführer kündigte an, die Entwürfe entsprechend überarbeiten zu lassen. "Wir wollen den Austausch mit der Bevölkerung und nehmen die Anregungen gerne auf", sagte er.

Ein anderer Teilnehmer berichtete von seinen vergeblichen Versuchen, einen Angehörigen stationär im Pflegeheim unterzubekommen. "Ich habe den Eindruck, dass Pflegeheime sich nur leichte Pflegefälle herauspicken, die wenig Arbeit machen und trotzdem Geld bringen. Es ist ein Spießrutenlauf einen Pflegeplatz zu bekommen", sagte er.

Gieseler teilte mit, dass in Abstimmung mit dem Gemeinderat Bürger aus Sinzheim ein bevorzugtes Aufnahmerecht in dem Erweiterungsbau genießen würden. Ein weiterer Zuhörer kritisierte mit Blick auf die anwesenden Gemeinderäte die vorgesehene Verkehrsplanung als "überdimensioniert".