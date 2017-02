Flohmarktermine stehen fest

(red/sre) - Die Flohmarkttermine für dieses Jahr stehen fest. Neuer Standort - als Ersatz für den Waldseeplatz - ist laut Verwaltung das Gelände beim Baubetriebshof in der Flugstraße 29. Die Märkte finden jeweils samstags an folgenden Tagen statt: 29. April, 20. Mai, 24.Juni, 8. und 22. Juli sowie 19. August und 30. September. Weitere Informationen gibt es beim Veranstalter, der Agentur Gero Weickmann aus Reutlingen, (07121) 4100470.

Für den Flohmarkt in der Kaiserallee gibt es hingegen derzeit keinen Ersatz: Wie berichtet, ist die Suche nach einem Ausweich-Standort für die Dauer der Leo-Baustelle laut Verwaltung gescheitert.

Die Antikmärkte in der Trinkhalle finden weiterhin statt - allerdings wurde das Angebot jetzt von fünf auf vier Termine jährlich reduziert (in diesem Jahr: 22./23. April, 15./16. Juli, 5./6. August und 23./24. September). Eigentlich hätte Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus-GmbH, die Märkte an dem Standort gern ganz gestrichen, wie sie dieser Tage im BT-Gespräch erneut betonte: "Ich finde, sie passen da nicht hin." Vier Termine seien aber eine gute Zahl, mit der alle Beteiligten leben könnten. Dabei werde es bleiben.