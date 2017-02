Baden-Badener Autofahrer werden braver

Baden-Baden - "Offensichtlich greift jetzt die Maßnahme der stationären Geschwindigkeitsüberwachung am Ebert- und Verfassungsplatz", erklärte Manfred Schmalzbauer, Leiter der kommunalen Straßenverkehrsbehörde, beim Bilanzgespräch. Im vergangenen Jahr wurden dort 10360 Beanstandungen erfasst - eine Reduzierung um rund 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Insgesamt gab es 2016 bei den stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen rund 35000 Beanstandungen, die auch 49 Fahrverbote nach sich zogen (2015: über 40000 Beanstandungen und 90 Fahrverbote). Erfreut zeigte sich Schmalzbauer über die Reduzierung der Temposünder am Ebert- und Verfassungsplatz. Scheinbar würden die Baden-Badener die dortigen Blitzeranlagen nun zunehmend registrieren. Täglich passieren rund 30000 Fahrzeuge diesen Knotenpunkt. Hauptsächlich auswärtige Autofahrer in den Abend- und Nachtstunden hielten sich laut der Auswertung nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h. Zwölf Autofahrer waren mindestens 31 Stundenkilometer zu schnell unterwegs, was ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge hatte. Der "Spitzenreiter" sauste mit 102 Sachen stadtauswärts über den Ebertplatz.

Kopfzerbrechen bereitet der Stadtverwaltung weiterhin die konstant hohe Zahl an Rotlichtverstößen. Die drei stationären "Blitzer" registrierten 1673 Autofahrer, die bei Rot über die Ampel fuhren. Konsequenz: ein Punkt in Flensburg. In 169 Fällen kam noch ein einmonatiges Fahrverbot hinzu, da die Ampel bereits über eine Sekunde rot war, als der Fahrer diese passierte. 2015 lag die Zahl mit 1726 Rotlichtsünder und 210 Fahrverboten marginal höher. Des Weiteren wurden elf Gurt- und 23 Handyverstöße zur Anzeige gebracht.

Ein anderes Bild präsentiert sich dagegen bei der stationären Geschwindigkeitsmessanlage an der B500 hinter dem Ortsausgang von Geroldsau. Dort stiegen die Beanstandungen leicht, von 1041 im Jahr 2015 auf 1204 im vergangenen Jahr, an. Dies habe mit der Faszination Schwarzwaldhochstraße, besonders für Motorradfahrer, sowie dem Nationalpark zu tun, meinte der Leiter der kommunalen Straßenverkehrsbehörde. 483 Kraftradfahrer tappten in die Radarfalle. Rekordhalter war ein Biker, der anstatt der erlaubten 70 km/h mit 125 Stundenkilometern bergaufwärts auf der B500 entlangbretterte.

Die meisten Temposünder werden jedoch durch die drei mobilen Kontrollgeräte der Stadt erfasst. Bei 464 Messungen blitzte es 22160 mal - 33 Fahrverbote waren die schmerzhafte Folge. Die geringere Zahl an Messungen im Vergleich zu 2015 (561), führte Schmalzbauer auf einen Vorfall im vergangenen Jahr zurück. Eine Mitarbeiterin sei bei einer Messaktion von einem Autofahrer "massiv bedroht" worden. Sie entging einer Körperverletzung nur durch das Verriegeln der Autotür. "Wir haben eine Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiter. Daher werden die Messungen seitdem nur im Zweierteam durchgeführt", sagte Schmalzbauer.

Geblitzt werde vor allem an Unfallhäufungsstellen wie Schulen, Kindergärten und Altenheimen. Als "Brennpunkte" des Vorjahres stellten sich die Murgstraße, die B500 sowie die Bertha-Benz-Straße in Haueneberstein heraus. Baden-Baden sei bei der Verkehrssicherheit "ganz vorne dabei", erklärte Schmalzbauer. Die Messungen seien ein wichtiger Beitrag zur Senkung der Unfallgefahr und habe nichts mit dem "Auffüllen des Stadtsäckels" zu tun.