TC Rot-Weiss stellt Weichen für die Zukunft Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Mit neuen Strategien und Konzepten will sich der Tennisclub Rot-Weiss (TCRW) weiter zu einem Club entwickeln, in dem sich sowohl Eltern mit Kindern als auch reine Freizeitspieler wohlfühlen, die einfach nur abends um 18 oder 19 Uhr auf einem freien Platz Tennis spielen wollen. Dazu sollen die Aufgaben und Leistungen des traditionellen Vereins und die Leistungsbereiche Jugend-Förderkader und erste Mannschaften strikt getrennt werden, kündigte Präsident Ingo Auer bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch an. Alle Einnahmen, die der Club erwirtschaftet, werden genutzt, um die Vereinsausgaben inklusive der Jugendarbeit (ohne Kaderspieler) zu decken. Der Ertrag der Halle soll komplett für notwendige Investitionen und die Schuldenrückzahlung mit dem Ziel eingesetzt werden, in den kommenden fünf Jahren schuldenfrei zu werden. Die Mannschaften sollen nicht mehr über den Verein, sondern durch Werbeeinnahmen und private Gönner finanziert werden. "Wenn wir hier nicht genügend Geld einnehmen, müssen wir die Mannschaften abspecken", sagte Auer. Eine Querfinanzierung solle es nicht mehr geben. Um mehr Spielmöglichkeiten zu schaffen, wird die Trainerpräsenz ab 18 Uhr auf maximal drei Plätze reduziert. Alle Trainingseinheiten der Herren2, Damen 1, Herren 40 und 50 werden nach Haueneberstein oder zum TC Rebland verlegt. Die Medenspiele der Jugend werden mindestens hälftig am Wochenende ebenfalls nach außen verlegt, damit die Mitglieder auch an Wochenenden spielen und Trainingsangebote für Neumitglieder und Anfänger weiter ausgebaut werden können. Einmal wöchentlich wird auch weiterhin ein Training für die älteren Mitglieder angeboten. Für mehr Sauberkeit der Anlage wird ab März ein Hausmeister und Platzwart eingestellt. Für die Jugend soll auf der Terrasse eine gemütliche Lounge-Ecke eingerichtet werden. Sorgen bereitet Auer die Erhöhung der Miete an die Stadt auf 12000 Euro. Hier will er unbedingt noch mit der Kommune verhandeln. Eine neue Heizung wird aufgrund der Energiesparverordnung in dem denkmalgeschützten Gebäude an der Lichtentaler Allee über kurz oder lang ebenso fällig wie die Sanierung der Außenterrasse. Dort entsprechen die Fliesen nicht mehr den Anforderungen im Gastronomiebereich, ihr Untergrund ist brüchig und sorgt für massive Wasserschäden im unteren Clubhausbereich. Um die dafür nötige Investition stemmen zu können, stimmten die Mitglieder mehrheitlich für einen einmaligen Baukostenzuschuss von 75 Euro pro aktivem Mitglied. Vizepräsidentin Ute Ujlaki ließ unter anderem die erfolgreichen Clubveranstaltungen und die Sportlerehrung der Herrenmannschaft U 18 durch die Stadt Revue passieren und verwies auf noch freie Plätze beim Ostercamp in der Toskana. Bei den Vorstandsneuwahlen wurden Vizepräsidentin Ute Ujlaki, Vorstandsbeirätin Angelika Negwer und Kassenprüfer Gerald Pinkenburg in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Beirat wurde Gregor Krampe gewählt. Ingo Auer ehrte darüber hinaus 14 Jubilare für jahrzehntelange Mitgliedschaft: für 65Jahre Gerhard Müller, für 60Jahre Jürgen Isserstedt, Horst Katzenmaier, Waldemar Timm, Rolf Wertheimer, Jürgen Winter, 50 Jahre Christa Schutter, 40 Jahre Daniel Friedmann und Michael Lang, 30 Jahre Françoise Haase, 25 Jahre Martin Dietrich, Simone Dietrich-Schenkel, Dieter Mächtel und Karl Wishart.

