Hightech in alten Schächten

Baden-Baden - "An der Pano hängen noch Spinnweben", ertönt eine Stimme wie aus dem Off. "Alles klar", antwortet Roman Ruf ins Nichts und nimmt die sogenannte Panoramokamera noch mal aus dem Schacht, um sie zu säubern. Die Stimme aus dem Off gehört Sascha Ott - verbunden sind die beiden über einen Lautsprecher. Der Kanal-TV-Inspekteur untersucht mit seinem Kollegen seit Anfang Februar im Auftrag der Stadt die Kanalisation in Ebersteinburg, um mögliche Schäden zu dokumentieren.

Mit diesen flächendeckenden Daten der beauftragten Spezialfirma kann die Stadt, genauer gesagt der Eigenbetrieb Umwelttechnik, Sanierungskonzepte entwickeln. Bis Mitte Mai dauert die Befahrung - schließlich untersucht das Duo 500 Schächte und zwölf Kilometer Kanalisation.

Bevor die beiden zur Tat schreiten, fährt ein Spülwagen der Firma die Strecke ab und befreit die Rohre von Schmutz und Ablagerungen, die mögliche Schäden verdecken könnten. Während Ruf die Kamera sachte den Schacht hinunterlässt, schaut sich Ott im 480000 Euro teuren Spezialwagen auf einem Monitor die Livebilder der Panoramokamera an. "Man muss schon ein eingespieltes Team sein, blindes Verständnis füreinander haben. Manchmal geht es nur um einige Zentimeter", so Ott.

"Im Rahmen der Eigenkontrollverordnung werden die Kanäle und Schächte etwa alle zehn Jahre auf Schäden untersucht", erklärt Bernhard Schäfer, technischer Geschäftsführer des Eigenbetriebs Umwelttechnik, der sich mit zwei Kollegen einen Überblick über die Arbeiten verschafft. Typische Schäden sind Verschleißspuren wie Risse, kleine Löcher und Absplitterungen. Diese können etwa durch den stetigen Busverkehr passieren, meint Matthias Sopper, der das Projekt vonseiten der Stadt betreut: Die Bewegung übertrage sich auf den Kanal und könne diesen beeinträchtigen.

Roman Ruf lässt die "Pano" nun weitere Meter in die Tiefe hinab. Wieder erklingt die Stimme des Kanal-TV-Inspekteurs: "Du wackelst zu arg. Du musst das Auto etwas weiter wegfahren." Ruf setzt die 35000 Euro teure und 15 Kilogramm schwere Kamera ab und fährt den Wagen einige Zentimeter nach vorne. Für einen Laien eine kaum erkennbare Veränderung - doch Ott ist zufrieden: "Jetzt passt es!"

Nachdem die Panoramokamera mit ihren Fischaugen den Schacht gescannt hat, wechselt das Duo die Kamera. Neben der "Pano", die den Schacht auch in einem 3-D-Modell darstellen kann, haben die beiden noch eine befahrbare Kamera für die Rohre im Einsatz, die immerhin knapp 30 Kilogramm auf die Waage bringt und über einen schwenkbaren Kopf verfügt. Modernste Technik, um teilweise schon über 100 Jahre alte Rohre zu inspizieren.

Ott nimmt wieder im Inneren des Wagens Platz. Dann geht die Reise mit maximal zehn Zentimetern pro Sekunde in den Untiefen der Kanalisation los. Der Kanal-TV-Inspekteur blickt gespannt auf den Bildschirm. "Sieht doch ganz gut aus. So könnten von mir aus alle Rohre aussehen", findet Schäfer augenzwinkernd, als er die Bilder entdeckt. Ott nickt zustimmend. Sekunden später findet er aber doch einen kleinen Riss und trägt die Breite in die Maske im nebenstehenden Bildschirm ein. "Dieser ist einen Zentimeter breit", ist sich Ott mit seinem über die Jahre geschulten Auge sicher. Und tatsächlich, die Überprüfung zeigt 1,1 Zentimeter an. Etwa 400 bis 450 Meter Kanalisation befahren und inspizieren sie am Tag.

Roman Ruf klappt den Gullydeckel zu und markiert ihn mit roter Sprühfarbe. "Das war die Nummer elf", sagt er. Das eingespielte Team packt ihre Sachen zusammen und fährt weiter - schließlich warten bis Mitte Mai noch 489 weitere Schächte.

