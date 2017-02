Renate Vorbach bleibt Vorsitzende Von Veronika Gareus-Kugel Baden-Baden - Wahlen und das Vereinsjahr 2016, das ganz im Zeichen des 130-jährigen Vereinsbestehens stand, waren Dreh- und Angelpunkte der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins "Merkur" Geroldsau. Die Vorsitzende Renate Vorbach konnte eine positive Bilanz ziehen. Trotzdem macht sich auch dieser Verein Gedanken um seine Zukunft. Nicht durchgeführt werden konnten die Ehrungen. Jürgen Strickfaden und Eugen Seckler, die für ihre 40-jährige Vereinstreue zu Ehrenmitgliedern ernannt werden sollten, und Siegfried Wolf, der seit 60Jahren ein treues Vereinsmitglied ist, werden die Auszeichnungen nachgereicht. Wie es sich für einen Gesangverein gehört, hatten die aktiven Sängerinnen und Sänger die Versammlung unter anderem mit dem "Geroldsauer Heimatlied" eröffnet. Keine großen Veränderungen erbrachten die Wahlen. Weiterhin Vorsitzende für die nächsten zwei Jahre ist Renate Vorbach. Sie ist seit 19 Jahren in diesem Amt tätig. Sie wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie alle anderen Vorstandsmitglieder, die an diesem Abend zur Wahl standen, Schriftführerin Kerstin Schlosser sowie die Beisitzer (aktiv) Beatrix Schattling und Manuela Heck. Neu in dieses Gremium wählte die Versammlung Beisitzerin (passiv) Pia Wiggenhauser. Weiterhin Kassenprüfer sind Heike Groß und Kurt Wiggenhauser. Auf ein erfolgreiches und reges Vereinsleben konnten die Versammlungsteilnehmer am Mittwochabend zurückblicken. "Das stand ganz im Zeichen des Konzerts im "Rhythmus der Zeit", anlässlich des 130-jährigen Geburtstags", berichtete Vorbach. Präsentiert worden waren während des Konzerts die bekanntesten Musical-Melodien und Lieder namhafter Entertainer. Damit traf der Chor beim Publikum, das den Chor am Konzertschluss für seine Leistungen lautstark bejubelte, ins Schwarze. Als weiteren Höhepunkt bezeichnete die Vorsitzende den Theaterabend im Löwensaal. Gebracht wurde auf die Bühne "Krawall im Zickenstall". Drei Akte lang amüsierte sich das Publikum über Großmannsucht, Geldgier, Verwechslung und Betrügereien kräftig. Veranstaltet wird der Theaterabend gemeinsam mit der "Sängerlust" Lichtental. Aufgenommen wurde eine CD mit dem "Geroldsauer Heimatlied". Gemeinsam mit dem Kirchenchor umrahmte die Chorgemeinschaft das Kirchweih- und das Erntedankfest. "Feierlicher Abschluss des Jahres ist immer unser Adventskonzert in der Heilig-Geist-Kirche, zur Einstimmung auf die kommende Weihnachtszeit", so Vorbach. Beschlossen wird das Vereinsjahr im Anschluss daran traditionell mit Bratwurst und Glühwein. Das Jahr in chronologischer Reihenfolge ließ Schriftführerin Kerstin Schlosser Revue passieren. Von einem ausgeglichenen Finanzergebnis berichtete Kassiererin Birgit Wiggenhauser. Wer die meisten Proben besuchte, darüber gaben die Berichte von Beatrix Schattling und Udo Wiggenhauser Auskunft. Keine der 38Proben versäumte Helmut Langenbacher. Verstärkt werden die Sängerreihen seit vergangenem Jahr von Heike Eichelberger. Gezählt werden aktuell 146 Vereinsmitglieder, davon sind 22 aktiv. Einen Auftritt wird der Chor am 2. Juni bei der kleinen Landesgartenschau in Bad Herrenalb haben. Die Vorsitzende machte darauf aufmerksam, dass man schon am Morgen mit dem Bus ins Albtal fahren wolle, und auch alle passiven Mitglieder zur Mitfahrt eingeladen sind.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Pfarrfasnacht begeistert Gernsbach (mm) - Das närrische Publikum bei der Obertsroter Pfarrfasnacht war begeistert. Die Frauengemeinschaft sowie weitere Gruppen und Akteure hatten ein Programm aus Tänzen, Sketchen, Büttenreden und Musik zusammengestellt, das bestens ankam (Foto: Götz). » Weitersagen (mm) - Das närrische Publikum bei der Obertsroter Pfarrfasnacht war begeistert. Die Frauengemeinschaft sowie weitere Gruppen und Akteure hatten ein Programm aus Tänzen, Sketchen, Büttenreden und Musik zusammengestellt, das bestens ankam (Foto: Götz). » - Mehr Forbach

Schwarzwaldverein zieht Bilanz Forbach (red) - Die Bilanz des Schwarzwaldvereins Ortgruppe Forbach fiel gemischt aus. Am Sonntagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue konnte die Vorsitzende Christel Keller aussprechen. (Foto: vgk) » Weitersagen (red) - Die Bilanz des Schwarzwaldvereins Ortgruppe Forbach fiel gemischt aus. Am Sonntagabend trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue konnte die Vorsitzende Christel Keller aussprechen. (Foto: vgk) » - Mehr