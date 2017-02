CDU sucht aktiv nach einem Kandidaten Von Christa Hoffmann Sinzheim - Aktiv auf die Suche nach einem Herausforderer von Sinzheims Bürgermeister Erik Ernst, der sich nach acht Jahren Amtszeit am 14.Mai zur Wiederwahl stellt, hat sich bisher nur der CDU-Gemeindeverband gemacht. Die anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien oder Gruppierungen - Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP - würden sich allerdings freuen, wenn es Mitbewerber gäbe. Der CDU-Gemeindeverband übt Kritik an der Amtsführung von Bürgermeister Ernst. Der Verband habe deshalb die "Fühler ausgestreckt", sich umgehört und mögliche Kandidaten angesprochen. Das sagte der Vorsitzende Tobias Trey auf BT-Anfrage. Martina Hurst, die Mitglied der CDU-Gemeinderatsfraktion ist, habe diese Aufgabe übernommen. Sie habe sowohl "amtierende Bürgermeister in der Gegend" als auch bekannte Persönlichkeiten gefragt, die aufgrund ihres Berufs oder ihrer politischen Ämter geeignet wären, ob sie eventuell Interesse an einer Kandidatur hätten, teilte Trey weiter mit. Dabei habe man nach einer "überparteilich wählbaren Person" Ausschau gehalten, aber bisher noch keine gefunden. Alle anderen Parteien und Gruppierungen haben in dieser Hinsicht nichts unternommen - die Freien Wähler (FW) auch deshalb nicht, weil sie mit Bürgermeister Ernsts Amtsführung zufrieden sind. Das sagte der Vorsitzende der Freien Wählervereinigung Sinzheim, Siegfried Jung, der auch Mitglied im Gemeinderat ist. Allerdings hielte er es im Hinblick auf die Demokratie wie alle anderen auch für gut, wenn es eine Alternative geben würde. "Wir suchen nicht aktiv nach einem Kandidaten, aber wenn einer kommt, verschließen wir uns nicht", sagte der Sprecher des Grünen-Ortsverbands, Joachim Heck. Die Grünen wollen im März kommunale Schwerpunkte zusammenstellen und dann alle Bewerber hierzu befragen. Von einer gemeinsamen Suche der Parteien nach einem Mitbewerber sei ihm nichts bekannt. Auch dem Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins, Simon Huck, nicht. Er ist auch Mitglied des 22-köpfigen Gemeinderats und bewertete die Arbeit des amtierenden Gemeindeoberhaupts als gut. Er nannte als Beispiele die Sanierung der Realschule, den Bau des Mehrgenerationenparks und die Schaffung diverser Baugebiete. Sinzheim "ist auf einem guten Weg". Die SPD werde keinen eigenen Kandidaten suchen. Auch die FDP nicht, wie Gemeinderatsmitglied Kurt Rohner mitteilte. Er stand in Vertretung des Vorsitzenden des FDP-Ortsverbands und dessen Stellvertreters dem BT Rede und Antwort. Es habe bisher Gespräche mit dem CDU-Gemeindeverband bezüglich einer Alternative gegeben. Selbst werde man nichts unternehmen, so Rohner. Aber sollte es einen geeigneten Interessenten geben, werde man diesen mit "Informationen füttern". Die CDU-Gemeindeverbandsmitglieder haben laut Trey im Vorfeld die Stimmung "abgetastet" und auch bei den anderen Ortsvereinen nachgefragt, ob diese jemanden hätten. Das Thema sei im Herbst innerhalb des CDU-Vorstands besprochen worden, erklärte Tobias Trey den zeitlichen Vorlauf, aber es habe keinen Beschluss gegeben, offiziell und mit einer Anzeige zu suchen. Trey kritisierte die Art, wie der Bürgermeister manchmal mit den Menschen kommuniziere, ihm fehle es an Einfühlungsvermögen und sprachlicher Beredtheit, und auch die Repräsentation der Gemeinde sei nicht so seine Stärke. Allerdings sei er "wohl ein guter Verwaltungsbeamter". Wenn man ihm Anfragen zu Themen aus der Gemeinde schicke, könne es sein, dass man acht Wochen auf eine Antwort warten müsse, bemängelte der Vorsitzende des Gemeindeverbands. Außerdem gebe es in der Stabsgemeinde einige Themen, die dringend angegangen werden müssten, beispielsweise die Sanierung der Hauptstraße und Dr.-Wolman-Straße bis zum Porsche-Zentrum. Und er griff ein Beispiel aus dem Bereich Verkehr heraus: Wenn Gehwege über Wochen von Anwohnern zugeparkt seien und Passanten mit Kinderwagen nicht vorbeikämen, "müsste der Gemeindevollzugsdienst Ordnung schaffen, aber es passiert nichts", monierte Tobias Trey. "Es wäre auch für die Demokratie und die Menschen gut", wenn ein Mitbewerber anträte, der nicht unbedingt einen Verwaltungsberuf haben müsse. Darauf habe man in der Vergangenheit zu sehr geachtet, so Trey weiter. Dafür seien Fachleute vorhanden und man könne sich einarbeiten. Wenn jemand Führungserfahrung habe und vielleicht noch aktiv in der Politik engagiert oder als Gemeinderat tätig sei, reiche das. Trey ist sich "ziemlich sicher", dass es bei einer geeigneten Persönlichkeit einen "Wechselwillen" in Sinzheim geben würde. Man wolle sich auch mit den anderen Fraktionen unterhalten.

