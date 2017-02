Familienzentrum als Erfolgsmodell Baden-Baden (fk) - Eine Mischung aus Mehrgenerationenhaus und Kindertagesstätte, das ist das Konzept des Scherer Kinder- und Familienzentrums in der Cité. Seit dem Bau durch die Schererstiftung anno 2009 wird es von der Stadt Baden-Baden betrieben. Für das Konzept gibt es vom Bund 30000 Euro Fördermittel bis 2020. Die Stadt erachtet die Einrichtung, das machte die Verwaltung in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich, als Erfolgsmodell. (fk) - Eine Mischung aus Mehrgenerationenhaus und Kindertagesstätte, das ist das Konzept des Scherer Kinder- und Familienzentrums in der Cité. Seit dem Bau durch die Schererstiftung anno 2009 wird es von der Stadt Baden-Baden betrieben. Für das Konzept gibt es vom Bund 30000 Euro Fördermittel bis 2020. Die Stadt erachtet die Einrichtung, das machte die Verwaltung in der letzten Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich, als Erfolgsmodell. Im Vordergrund stehen dabei generationsübergreifende Projekte, etwa gemeinsames Singen oder gegenseitige Hilfe und Mitarbeit von Kindern und Senioren, wie Steffen Miller, Leiter des Fachbereichs Kindergärten und Jugendförderung, verdeutlichte. Die eigentliche Kita verfügt über 71 Plätze in fünf Gruppen. Die Kleinen erhalten ein Mittagessen und werden in den einzelnen Gruppen maximal bis zu zehn Stunden am Tag betreut. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf die einzelnen Themenbereiche, die die Einrichtung für die Zöglinge bereithält. Sie drehen sich etwa um das Thema Kunsterziehung, oder beinhalten eine Bibliothek mit vielen Bilderbüchern oder beleuchten Aspekte wie das Erlernen des richtigen Händewaschens. Die Gruppenräume halten darüber hinaus jeweils einen Schlafbereich bereit, in dem sich die Kinder zur Ruhe legen können. Für Kinder mit Sprachförderbedarf gibt es den Verantwortlichen zufolge ein eigens entwickeltes Programm zur Unterstützung. Im Moment betrifft dies 27 Kinder der Einrichtung. 40 Kinder haben laut Verwaltung einen Migrationshintergrund. Neben der Kita gibt es in der Breisgaustraße 23, wo das Scherer-Zentrum untergebracht ist, auch noch die Grundschule Cité in unmittelbarer Nachbarschaft. Beide Einrichtungen arbeiten laut Miller eng zusammen, um die Übergänge für die Kindergartenkinder in die Schule so fließend wie möglich zu gestalten.

