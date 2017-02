Kontakt zum Nachbarn kann Rettung sein

Baden-Baden - Es ist Donnerstagabend. Eigentlich ist alles ruhig in einem Wohnhaus in der Fremersbergstraße. Zu ruhig. Denn ein dort allein lebender Mann ist nicht zum Treffen seines Vereins, das er normalerweise nie versäumt, erschienen, seit Tagen bleiben die Rollläden geschlossen, Post stapelt sich. Nachbarinnen sind sich sicher: Hier stimmt etwas nicht. Sie alarmieren die Feuerwehr. Als diese die Wohnung betritt, wird der Verdacht Realität: Der Mann ist gestürzt, liegt seit mehr als 24 Stunden hilflos im Badezimmer.

Sanitäter bringen ihn in ein Krankenhaus, er überlebt. In Baden-Baden sind solche Szenarien keine Einzelfälle, und nicht immer geht es so glimpflich aus. Zwischen 50 und 100Einsätze mit dem Einsatzstichwort "hilflose Person in der Wohnung" verzeichnet die Baden-Badener Feuerwehr jährlich, 2013 waren es sogar 127. "Bei gut der Hälfte der Fälle bestätigt sich der Verdacht, und es liegt tatsächlich eine Notsituation vor", sagt Feuerwehrkommandant Martin Buschert. Allein von Anfang November 2016 bis Mitte Februar 2017 entdeckten Polizei und Feuerwehr bei 26 Einsätzen 15 Personen hilflos in ihren Wohnungen - ein Mensch war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot (Statistik des Polizeireviers Baden-Baden). Meist handelte es sich dabei um ältere Mitbürger, stellt Michael Birk, Leiter des Polizeipostens Baden-Baden, fest. 13 der 15 seit November aufgefundenen Personen waren seiner Bilanz zufolge 60Jahre oder älter, zehn waren über 70 Jahre alt.

Die Gründe für die Hilflosigkeit sind fast immer die gleichen: Generell gebe es die ganze Bandbreite, doch Stürze und medizinische Notfälle wie Infarkte, Schlaganfälle oder Unterzuckerungen seien die häufigsten Ursachen, stimmen Birk und Buschert überein. In Einzelfällen führten auch übermäßiger Alkoholkonsum und Suizidversuche respektive Suizide zur Alarmierung der Einsatzkräfte. Bei der Betrachtung der Einsatzstatistiken fällt für Baden-Baden auf, dass die meisten Fälle sich auf den Innenstadtbereich konzentrieren. Buschert erklärt, warum: "Wir haben in Baden-Baden trotz der geringeren Einwohnerzahl großstadtähnliche Strukturen. Es gibt viele alleinlebende, ältere Menschen, und gerade im Zentrumsbereich herrscht eine gewisse Anonymität vor - die Nachbarn haben nur wenig Kontakt und kennen sich gegenseitig oft nicht."

Doch gerade ein funktionierendes soziales Gefüge kann zum Lebensretter werden. Das weiß auch Birk. Er rät: "Um Notsituationen begegnen zu können, kann es nicht schaden, einem Nachbarn seines Vertrauens einen Wohnungsschlüssel zu geben." Wichtig sei es darüber hinaus, gegenseitig aufeinander bis zu einem gewissen Maß achtzugeben: "Quillt der Briefkasten über oder läuft rund um die Uhr das Radio oder der Fernseher, dann sollte man als Nachbar keine Scheu haben, die Polizei oder Feuerwehr zu rufen." Den Alleinlebenden selbst rät er, wenn möglich regelmäßig zu Bekannten Kontakt zu halten und sich "abzumelden, wenn man länger weg ist oder verreist. Meldet man sich nämlich nicht, werden die Freunde stutzig".

Das sei auch wichtig, um eventuelle Fehlalarme, die mit Kosten für den Wohnungseigentümer verbunden sein können, zu vermeiden, weiß Buschert. Denn die Feuerwehr muss in Einzelfällen die Tür mit brachialer Gewalt und teilweise unter Einsatz der Kettensäge öffnen - dann nämlich, wenn ein Zugang über Fenster nicht möglich und keine Person mit Schlüssel ausfindig zu machen ist. Der Einsatz der Floriansjünger sei zwar kostenlos, rein versicherungstechnisch muss für eventuelle Schäden an der Tür aber deren Eigentümer aufkommen, wie Bettina Veit von der Badischen Versicherung klarstellt. Um einen solchen Einsatz möglichst zu vermeiden, empfiehlt Buschert auch, darauf zu achten, Türschließzylinder verbauen zu lassen, die sich von außen mit einem Schlüssel öffnen lassen, auch wenn von innen ein Wohnungsschlüssel steckt.