Ruf nach einem Gemeindesaal für Balg

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Es war ein Fasnachtsabend vom Feinsten, den die Aktiven des Bäljer Hoftheaters den Narren im voll besetzten Festsaal der Balger "Blume" kredenzten. Mit grenzenloser Fantasie und Kreativität war hier ein Super-Programm für alle Ansprüche gestrickt worden. Um die Wahl zur "Miss Bäljer Hoftheater" hatten sich acht "Ladys" beworben, deren pfiffige Präsentation allein schon für Lachsalven sorgte. Moderator Jürgen Dietrich oblag es, die Kandidatinnen wie Heiratsschwindlerin Misstrauen, Entschlüsselungstechnikerin Missraten, Voyeurin Misstelzweig oder Missachtet Michelle Carambolage, die letztlich beim Rennen um die Publikumsgunst siegte, entsprechend vorzustellen. Da lockerte das einfach zauberhafte Kinderballett mit Valerie und Jerome Chavillie, Lea Ullrich, Mia Schäfer und Paula Spannagel als Fischlein im Meer die Lachmuskulatur wieder auf. Dem Dorfgeschehen widmeten sich Folke Rudolff und Georg Stemmler und deckten dabei mal fix die Vorfahren der Balger ebenso auf wie die Qualitäten des beinahe mit Applaus bedachten Ersatzmesners, zogen dabei aber auch über die Promis vom Leder, wo doch jetzt in dem Bergdorf "ganz uhlige Typen" wohnen. Rhythmisches Klatschen belohnte die quicklebendig hüpfenden Frösche der Sandweierer Jugendgarde, bevor Jörg Chavillie seine Erlebnisse als XXL-Model zum Besten gab. Da sei er doch vom Eiffelturm direkt in die Arme von Klamotten-Karl Lagerfeld gefallen, der ihn sofort für sein Modell Frühling im Herbst engagierte, nachdem "das Heidi" (Klum) vor Hunger vom Laufsteg gekippt war. Das Bäljer Hoftheater verfügt nun sogar über zwei schmucke Tanzmariechen: Paula Spannagel und Mia Schäfer konnten bei ihrer eindrucksvollen Premiere völlig verdient in tosendem Beifall baden. Mit politischen Seitenhieben und Stimmungsliedern zum Mitmachen punkteten die OCV-Goldkehlchen. Nach der Pause begab sich die Gesangsgruppe Blue Voices des Musikvereins mit der Balg Air und Susi Saftschubse auf die Suche nach einem neuen Proberaum in fernen Galaxien und erweiterte die Sangesfamilie dabei unterwegs um allerlei Nationalitäten. In seiner Büttenrede zur Kommunalpolitik griff auch Eberhard Blaschka die plötzlich heimatlosen Vereine auf: "Investiert im Rathaus nicht nur in Eberschde, Oos und Lichtental, wir in Balg brauchen dringend einen Gemeindesaal". Mit fluoreszierenden Schwertern in allen Regenbogenfarben fochten Maximilian Bähr und Louis Hock ein formidables Scheingefecht nach dem Vorbild von "Fluch der Karibik" aus, und dann war Sport angesagt. Die "Exmissen" Franziska Bähr, Gabriele Engler-Dietrich und Manuela Hock rissen die Narren von den Plätzen und heizten gehörig ein mit Fasnachtshits wie dem Fliegerlied oder Rucki-Zucki, was die tolle Stimmung noch mehr auf Touren brachte. Mit hoher Stimme schimpfte "Männerlästerin" Norbert Metz über diese profillose Fehlkonstruktion der Natur: "Was er für die Kür hält, isch net mal die Pflicht". Als rassige Spanierinnen imponierten die "Brandweihernixen" Nicole Bleich, Katja Chavillie und Katrin Weinelt-Spannagel, während Andrea Daul und Ralf Stiegele diesmal als Trauerschnallen das Zwerchfell attackierten. Einsame Spitze war wieder das Männerballett mit Rolf Daul, Peter Groß, Achim Bähr und Folke Rudolff, die als Omis ihre Rollatoren in die Ecke warfen und unter tosendem Beifall eine flotte Sohle aufs Parkett legten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben