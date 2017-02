Rund 60 Personen sorgen beim Umzug für Sicherheit

Baden-Baden - Damit Tausende am Dienstag ihren Spaß haben beim Ooser Umzug, feilt maßgeblich einer seit Monaten am Konzept und an der Aufstellung der 1200 Teilnehmer mit 30 Fahrzeugen und sieben Musikkapellen. Rainer Schneider ist seit 17Jahren beim Ooser Carneval-Verein (OCV) zuständig für die gesamte Ablauforganisation des Umzugs.

Dass die zunehmend diffiziler wird, liegt in erster Linie an dem umfangreichen Sicherheitskonzept, das nach Möglichkeit alle Eventualitäten abdecken soll und bereits lange im Vorfeld der Stadt vorgelegt wurde. Rund 60 Personen - die anwesenden Polizeikräfte nicht eingerechnet - sind demnach für die Sicherheit der Zuschauer wie der Umzugsteilnehmer vor Ort. Dazu zählen neben den vielen Helfern des OCV etliche Security-Kräfte, Mitarbeiter des THW, der Brücke 99 sowie der Suchpräventionsgruppe HaLT, allein das DRK ist mit neun Fahrzeugen und 24Personen entlang der Umzugsstrecke verteilt. Alle Helfer sind untereinander vernetzt und können sofort Verstärkung anfordern, sollte sich irgendwo etwas zusammenbrauen. Besonders an den traditionell von den Zuschauern sehr dicht bevölkerten Arealen wie etwa der Sinzheimer Straße wird dafür gesorgt, dass sich die Narren nicht zu weit in die Straße hineinschieben. Es ist allerdings unmöglich, auf der 1,9 Kilometer langen Strecke alles abzusperren, da die Anmietung der dafür notwendigen Trassierungsgitter laut Schneider einfach zu teuer ist. Doch Flatterbänder signalisieren eine deutliche Grenze.

Bereits an den Kassenposten wird auf mitgebrachten Alkohol hin kontrolliert, und der Kinderspielplatz neben der Festhalle, früher ein beliebter Treffpunkt Jugendlicher zum Warmtrinken, wird konsequent gesperrt. Die Umzugswagen müssen heute bereits bei der Anmeldung ein TÜV-Siegel bestätigen, dass von einem speziellen Gutachter für Brauchtumsfahrzeuge erstellt wird. Dieser nimmt etwa die Brüstungshöhe auf den Fahrzeugen und die Ausstiegsmöglichkeiten unter die Lupe und moniert abstehende Bretter, Schrauben oder Nägel. Inzwischen ist auch ein Unterfahrschutz vorgeschrieben, der zur Straße nur noch einen Spalt von 20 Zentimetern lässt, so dass kein Kind hindurchkriechen kann. Der OCV selbst hat diese Anforderung bei seinem Narrenschiff vorbildlich gelöst. Auch sollen nur Süßigkeiten geworfen werden, die "nicht wehtun" und buchstäblich "nicht ins Auge gehen können".

Für Rainer Schneider (Foto: Stadtverwaltung) selbst beginnt die Arbeit bereits im August mit den Einladungen und endet nach dem Umzug mit den Dankschreiben an die Teilnehmer, eine schöne Sitte, deren Mühe sich sonst kaum ein Verein unterzieht. Der Organisator verbringt die Tage vor der heißen Phase dann im heimischen Keller, wo er auf einer Pinnwand per Magnettafeln sämtliche Teilnehmer immer wieder umsortiert, bis die Komposition des Zuges seinen Anforderungen entspricht. Will heißen, dass die Musikgruppen und Wagen sich gegenseitig bei der Beschallung ergänzen und nicht behindern, Wünsche nach Möglichkeit erfüllt werden, zusammen mit anderen Gruppen - oder räumlich getrennt voneinander - zu laufen und einfach alles harmoniert. In dieser heißen Phase kann er schon mal launisch werden, weiß Ehefrau Biggi, seine rechte Hand und beste Unterstützung. Die Anspannung steigt jetzt mit jedem Tag, nach Aschermittwoch will Schneider dann von Fasnacht für eine Weile nichts mehr hören und sehen.

