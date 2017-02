Flotte Tänze, lustige Parodien und Chansons

Sinzheim - Einen Abend lang hat der Halberstunger Fasnachtsclub (HaFaClu) mit seinem Programm der französischen Lebensart gehuldigt. Die vielen närrischen Besucher in der Bürgerbegegnungsstätte des Sinzheimer Ortsteils trugen dem Motto in ihrem äußeren Erscheinungsbild Rechnung. Unter die zahlreichen Sansculotten (ohne Kniebundhosen, aber lange Hosen), eingehüllt in die französische Trikolore, mischten sich auch feine Damen mit barocken Perücken und ausschweifenden Roben.

Das vierköpfige Moderatorenteam, darunter ein Baske, Napoleon und zwei Damen des Varietés "Moulin Rouge", nahm das Publikum mit auf eine lustige Tour durch Paris. Vor einer eindrucksvollen Kulisse mit Büsten, ionischen Säulen und dem Eiffelturm präsentierte der HaFaClu mit Tänzen, Parodien und saftigen Büttenreden ein mehrstündiges Programm.

Seit vielen Jahren gehören die Funkenmädchen aus Weitenung zum festen Bestandteil. Sie eröffneten den Fasnachtsabend mit einem Gardetanz und boten später einen Showtanz. Ebenso hält der Fasnachtsverein aus Leiberstung zu den Halberstungern enge Verbindungen und entsandte die Tänzerinnen "Rhythmus Sensation". Jeder Satz saß bei "Marie" und "Fred" alias Sabrina Weber und Siegfried Sonder von der "B'sonders Bühn". Während "Fred" von der ihm verordneten "Zahnweg-Diät", bei der ihm seine Frau das Gebiss versteckte, erzählte, erfuhren die Besucher von "Marie", dass der "badische Fuß" von der Fußsohle bis hoch zum Schenkel reicht. Auch erzählte sie, dass sie vom Bürgermeister habe wissen wollen, wie viel Leute denn im Rathaus arbeiten würden. "Vielleicht die Hälfte", berichtete sie von der Antwort des Gemeindeoberhauptes.

Dass die Halberstunger sehr wohl mit den ganz großen Vergnügungstempeln aus Paris mithalten können, das bewies der "Club de la Chanson". Die Sänger des Gesangvereins trällerten humorvoll ihre Erlebnisse von ihrem Vereinsausflug nach Paris. Das Publikum forderte vehement das "Gutsellied" und bekam prompt mehrsprachige Versionen präsentiert. Ein geistreich gerissener Greis, "Opa Karl", babbelte zur Freude der Narren mit starkem hanauerländischem Zungenschlag und trockenem Humor, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

Die erste Rakete des Abends gab es, nachdem die Halberstunger Bauwagen-Jugend ihre Tanzkünste demonstrierte, angefangen mit einem cool aussehenden und twistenden Phil Collins über einen dem Discofieber verfallenen John Travolta bis hin zu den graziösen, Schwanensee tanzenden Ballerinen.

Zum ersten Mal bereicherten sie das Fasnachtsprogramm des HaFaClu: Heidi Bender, Daniela Udri und Inge Fechner. Sie zogen als bestens informierte Putzfrauen in ihren Kittelschürzen vom Leder. Sie lästerten über einen neu gebauten Bouleplatz beim Halberstunger Sportverein und über die exzessiven "Sitzungen" in der Bendergarage. Schelte gab es auch für einige Vereinsvorstände und den "Froschkönig" (Stefan Huber).

Der "Froschkönig" gesellte sich bei einem weiteren Bühnenstück als armer Clochard zu zwei weiteren Vagabunden (Jürgen Gushurst und Heinz Zeller). Sie sammeln die Pfandflaschen, die die Müllhofener immer in den Sandbach werfen, erfuhr das Publikum. Wie ein Halberstunger in Paris sein Herzblatt findet, das demonstrierten die "5 Rächte und 3 Neigschmeckte" bei einem Sketch auf der Bühne. Nachdem das Männerballett seine Tanzkünste dargeboten hatte, setzten die über die Grenzen der Region bekannten Sondbachbrieler einen unterhaltsamen Schlussakkord in Halberstung.