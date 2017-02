Auch die Köche und Pagen laufen wieder um die Wette

Hochfliegend sind auch die sportlichen Pläne: Für Carl Dohmann stehen die Weltmeisterschaften in London an, Leia Braunagel kann nach ihrem deutschen Meistertitel im Diskuswerfen auf die U18-Weltmeisterschaft im Sommer in Nairobi hoffen, und einige weitere SCL-Heel-Sportler setzen auf nationaler Ebene 2017 zu Höhenflügen an.

Der SCL Heel ist aber auch 2017 als Veranstalter vielfach aktiv. Hierzu sind alle Baden-Badener Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen fünf und 13 Jahren eingeladen. Los geht es Montag, 8. Mai, mit dem McFun-Cup - das ist die lustige Kinder-Leichtathletik. Dabei werden insgesamt sechs Mannschaftsspiele ausgetragen. Alle Teilnehmer werden auf sechs Teams aufgeteilt, die dann gegeneinander um die Wette laufen.

Es folgt am 29. Mai der Heel-Speedy-Cup mit einem Sprint-Dreikampf über 30, 50 und 75 Meter, auf die Sieger warten schicke Medaillen. Am 26. Juni ist der erste Durchgang des Power-Checks, eine Woche später, am 3. Juli, das Power-Check-Finale. Alle Veranstaltungen finden immer montags im Aumattstadion statt, um 17 Uhr ist jeweils Anmeldung.

Zweimal geht es auch raus aus dem Stadion: Am 21. Mai startet der 15. Allee-Lauf (früher "GoGo Baden-Baden Go") erstmals vor dem Kurhaus. Die Laufstrecke führt wahlweise über fünf oder zehn Kilometer um die Klosterwiese und zurück (ein oder zwei Runden). Start ist um 9 Uhr, Voranmeldung ab 1. April beim Scheck-In-Center in der Cité.

Anschließend gibt es einen weiteren Höhepunkt im Baden-Badener Sportprogramm, den zweiten Kellner-Köche-Pagen-Lauf. Die sechs Läufe (Männer und Frauen getrennt) starten ab 10.30 Uhr vor dem Kurhaus. Hier rechnet der SCL Heel mit rund 1000 Zuschauern, die eine absolute Attraktion geboten bekommen: die schnellsten Kellner, Köche und Pagen aus Baden-Baden und Umgebung.

Am 30. Juni wird dann wieder Heel-Lauf über 2,5 und zehn Kilometer sowie fünf Kilometer Walking/Nordic-Walking ausgetragen. Für Schüler gibt es dabei Laufwettbewerbe über 500 und 1000 Meter.

Alle Informationen unter www.sclbadenbaden.de.