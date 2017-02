Nicht nur gute Noten für Kurstadt

Baden-Baden - Mit Attraktivitätskennzahlen versucht das Statistische Landesamt, der Zukunftsfähigkeit der baden-württembergischen Kommunen auf die Spur zu kommen. Für Baden-Baden ergeben die jetzt veröffentlichten Zahlen aus dem Jahr 2015 kein einheitliches Bild: Zu etlichen Vorzügen gesellen sich auch einige Defizite.

Hintergrund

Zu den wichtigsten Standortfaktoren zählen die Statistiker das familienfreundliche Wohnen. Hier kann Baden-Baden vor allem mit seinen für die Lebensqualität wichtigen Natur- und Erholungsflächen als günstigen Rahmenbedingungen punkten. Speziell die ortsnahen Erholungsflächen (Grünanlagen und Sportareale) liegen mit einem Anteil von 10,9 Prozent an der Siedlungs- und Verkehrsfläche deutlich über dem baden-württembergischen Durchschnitt von 6 Prozent. Auch in von der Größe her vergleichbaren Städten (50000 bis 99999 Einwohner) erreichen diese Flächen nur einen Anteil von 7,6 Prozent.

Nicht so gut sieht es mit der Familienfreundlichkeit beim Blick auf den Wohnungsmarkt aus. So liegt der Anteil des familiengerechten Wohnraums (Wohnungen mit fünf und mehr Räumen) in der Kurstadt nur bei 37,3 Prozent, während auf Landesebene 44 Prozent erreicht werden.

Weiter schreibt das Statistische Landesamt: "Einfamilienhäuser gelten für junge Familien aufgrund der hohen Wohnfläche und der häufig vorhandenen Spielfläche im Garten als besonders erstrebenswert." Der in Baden-Baden festzustellende Anteil der Einfamilienhäuser von knapp 50 Prozent (an allen Wohngebäuden) wird allerdings als ungünstig beurteilt - der baden-württembergische Mittelwert beläuft sich auf 61,1 Prozent.

Bei der Analyse der Standortfaktoren haben die Zahlen-Experten unter dem Thema "Beruf und Familie" auch die Integration von Frauen in den freien Arbeitsmarkt unter die Lupe genommen. In der Kurstadt waren 2015 insgesamt 55,1 Prozent der Frauen im erwerbsfähigen Alter auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Damit liegt man zwar etwas über dem Landesdurchschnitt, doch für die Statistiker ist dieser Wert immer noch zu gering und daher "eher ungünstig". Hingegen gibt es ein dickes Lob für die Betreuungsangebote für Kinder im Alter von bis zu drei Jahren in Kita-Einrichtungen oder in der Kindertagespflege.

Beim Arbeitsmarkt kann man punkten

Mit einigen positiven Indikatoren kann die Kurstadt auch auf wirtschaftlichem Gebiet aufwarten. So wird das relative Arbeitsplatzangebot (Arbeitsplätze im Verhältnis zur Einwohnerzahl) als günstig beurteilt. Gleiches gilt für das Verhältnis von Ein- und Auspendlern, das Baden-Baden deutlich als eine Einpendlerstadt charakterisiert. Dies unterstreicht die Attraktivität des Arbeitsmarktes an der Oos.

Berechnet wurde von den Statistikern auch, ob sich die Arbeitsplätze einigermaßen gleichmäßig auf zahlreiche Branchen verteilen, oder ob die Konzentration der Beschäftigten auf einzelne Branchen sehr ausgeprägt ist. Da zeigt sich für die Kurstadt doch eine recht hohe Branchenvielfalt auf dem Arbeitsmarkt, was positiv bewertet wird.

Die einzige ungünstige Benotung der wirtschaftlichen Situation bekommt Baden-Baden hinsichtlich der Arbeitslosigkeit. Die Statistik setzt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Beschäftigten vor Ort und kommt dabei auf einen erheblich überdurschnittlichen Wert.

Im Bereich "Bildung und Qualifikation" erhält Baden-Baden durchweg die beste Einstufung. Dies gilt für die hohe Übergangsquote von der Grundschule aufs Gymnasium ebenso wie für die Attraktivität der Stadt für Akademiker - als Wohn- und Arbeitsort.

Wenn es um die Zukunftsfähigkeit der Kommunen geht, dann dürfen auch deren Finanzen nicht unbeachtet bleiben.

Schuldenstand weit über dem Durchschnitt

Für das Statistische Landesamt spielt hier die Steuerkraftmesszahl eine wichtige Rolle, in deren Berechnung das Grund- und das Gewerbesteueraufkommen ebenso einfließen wie der kommunale Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Baden-Baden kommt in diesem Bereich auf eine ausgezeichnete Messzahl von 1238Euro je Einwohner. Zum Vergleich: Der Landesschnitt liegt bei 983 Euro, der Schnitt für Städte mit 50000bis 99999Einwohnern bei 1028Euro.

Zu der hohen Finanzkraft als positiver Faktor gesellt sich allerdings in der Kurstadt auch eine andere, nicht so helle Seite der Medaille. Ein Schuldenstand von 3279 Euro je Einwohner im Jahr 2015 (Landesschnitt: 1029 Euro) wird in der Untersuchung der Statistiker als ungünstig eingestuft.