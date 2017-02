Baldreit: Brandschutzmängel machen teuren Umbau nötig Von Florian Krekel Baden-Baden - Das Baldreit (Küferstraße 3) soll künftig nicht mehr nur für das Stadtarchiv genutzt werden. Da aufgrund erheblicher Mängel in Sachen Brandschutz ein teurer Umbau nötig wird, will die Verwaltung ein neues Nutzungskonzept prüfen. Es ist eine Mischnutzung durch das Stadtarchiv und die Stadtverwaltung angedacht. Das geht aus den gestern veröffentlichten Unterlagen für die nächste Sitzung des gemeinderätlichen Bau- und Umlegungsausschusses hervor. In dem Gebäude sind das Stadtarchiv, eine Weinstube und zwei Wohnungen im Dachgeschoss untergebracht. Doch eine jüngst abgehaltene "Brandverhütungsschau" ergab "massive Mängel im Bereich des baulichen Brandschutzes und der Fluchtwege", heißt es in den Unterlagen. Daraus resultiere ein dringender und grundsätzlicher Handlungsbedarf - eine aufwendige Sanierung soll Abhilfe schaffen. Der Betrieb des Stadtarchivs konnte durch einige Sofortmaßnahmen für den Moment zwar aufrechterhalten werden, doch diese Maßnahmen bedingten eine Beschränkung des Betriebs und seien lediglich übergangsweise, ein Umbau unausweichlich, heißt es weiter. So seien, etwa um die Fluchtwege entsprechend den baurechtlichen Bestimmungen umzusetzen, umfangreiche Eingriffe in die Bausubstanz erforderlich. Unter anderem müssen zwei zusätzliche Treppenhäuser geschaffen werden. Und dennoch: Ein vollständiger Schutz für die wertvollen Kulturgüter der Stadt kann den Unterlagen zufolge auch nach einer Sanierung nicht gewährleistet werden. Dies bedinge schon die innerstädtische Lage, die eventuelle Löscharbeiten stark erschwere. Eine Sanierung des Baldreits ausschließlich für die Nutzung des Stadtarchives sei aufgrund der hohen Investitionskosten unverhältnismäßig, schreibt die Verwaltung. Deshalb sollen zukünftig die Verwaltungsmitarbeiter des Stadtarchives, die Anlaufstelle für die Besucher und die Archivalien, die für den direkten Zugriff benötigt werden, in der Küferstraße bleiben - der Rest des Archivbestandes soll hingegen in den ehemaligen Kohlenkeller im Gebäude des Fachbereichs Bildung und Soziales, Gewerbepark Cité 1, ausgelagert werden. Diese Räumlichkeiten seien bereits explizit für die Lagerung des Archives umgebaut und technisch ertüchtigt worden. Trotzdem seien auch dort noch Umbaumaßnahmen "in gewissem Umfang notwendig". Die freiwerdenden Kapazitäten im Baldreit will die Verwaltung für rund 20 bis 30 Arbeitsplätze des Rathauses nutzen. Sie sollen im zweiten Obergeschoss und im Dachgeschoss realisiert werden. Die dortigen Wohnungen müssten aufgegeben werden. So werde eine deutliche Entlastung innerhalb des Rathauses, das sich aktuell an der Kapazitätsgrenze befinde, herbeigeführt. Das Baldreit liege in direkter Nähe und sei somit ein idealer Standort. Wie und für wie viel Geld dies alles genau umzusetzen ist, sollen jetzt Experten (unter anderem Architekt, Brandschutzgutachter, Statiker und Haustechnikplaner) prüfen. Für diese Planung sind außerplanmäßige Ausgaben von rund 230000 Euro nötig. Diesen nicht im Haushalt veranschlagten Aufwendungen soll der Bauausschuss im März zustimmen.

