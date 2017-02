Letzte Funde werden abgetragen Baden-Baden (sre) - Die archäologischen Ausgrabungen auf dem Leopoldsplatz sind abgeschlossen: In mehreren Abschnitten wurden die dort entdeckten historischen Mauern freigelegt, dokumentiert, vermessen und danach von der Baufirma abgerissen. Archäologe Matthias Klefenz, der die Arbeiten vor Ort betreute, hatte Anfang der Woche bereits seinen letzten Arbeitstag auf dem Leo. Gestern nahm noch ein Geologe den Platz unter die Lupe, heute werden die Mauerreste im letzten Abschnitt entfernt. (sre) - Die archäologischen Ausgrabungen auf dem Leopoldsplatz sind abgeschlossen: In mehreren Abschnitten wurden die dort entdeckten historischen Mauern freigelegt, dokumentiert, vermessen und danach von der Baufirma abgerissen. Archäologe Matthias Klefenz, der die Arbeiten vor Ort betreute, hatte Anfang der Woche bereits seinen letzten Arbeitstag auf dem Leo. Gestern nahm noch ein Geologe den Platz unter die Lupe, heute werden die Mauerreste im letzten Abschnitt entfernt. Das Rätsel um die zweite Mauer haben die Fachleute zwischenzeitlich ebenfalls gelöst, erläuterte Klefenz im BT-Gespräch. Wie berichtet, war fraglich, aus welchem Jahrhundert diese massive Mauer stammte, die ein älteres Fundament aus der Römerzeit durchschnitt. Zunächst hatte der Archäologe vermutet, dass es sich um ein zweites römisches Gebäude handeln könnte, womöglich aus der Zeit des Wiederaufbaus nach den Alemannen-Einfällen. Mittlerweile ist klar: Diese zweite Mauer, die mehrere Meter hoch und etwa einen Meter dick war, stammte aus dem Mittelalter. Laut Klefenz handelte es sich vermutlich um eine "Futtermauer": So nennt man Stützwände, die auf einer Seite Kontakt mit dem Erdreich haben. Diese spezielle "Futtermauer" begrenzte wohl im Mittelalter den Stadtgraben auf der gegenüber der Stadtmauer liegenden Seite.

