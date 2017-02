G-20-Infostelle läuft gut an

Baden-Baden - "Es herrscht reger Betrieb. Die Menschen nehmen das Angebot gut an", berichtete Michael Kohr von der Stadtverwaltung über die Resonanz an den ersten beiden Tagen der G-20-Infostelle im Bürgerbüro am Jesuitenplatz. Fast 100 Anfragen rund um das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs bearbeitete er zusammen mit Wolfgang Schmalbach vom Polizeipräsidium Offenburg.

Am ersten Tag seien 35 Anfragen eingegangen, am schmutzigen Donnerstag gar derer 58. Neben alltäglichen Fragen wie jene nach Parkmöglichkeiten in der Innenstadt während des Treffens am 17. und 18. März, hatte das Duo bereits auch die eine oder andere "exotische" Anfrage auf dem Tisch liegen. "So wollte die Kutscherin wissen, ob sie an den Tagen normal fahren kann", sagte Schmalbach. Ein anderer Bürger habe sich Gedanken gemacht, ob er mit seinem Hund Gassi gehen könne.

Die meisten Anliegen würden telefonisch oder per E-Mail gestellt. "Ab und zu kommt auch jemand vorbei, um sich zu informieren. Denen geben wir auch den Infoflyer über das G-20-Treffen als weitere Hilfe mit", erläuterte Kohr. Der Flyer werde zudem noch an die Haushalte sowie die Geschäfte in der Innenstadt, die in der Sicherheitszone liegen, verteilt, erklärte Stadtpressesprecher Roland Seiter.

Auch etliche Gewerbetreibende und Zulieferer haben bereits auf das Angebot der Infostelle zurückgegriffen. So seien auch Anfragen aus dem Umland, etwa aus Achern oder Bietigheim, gestellt worden. Rund 80 Prozent der Anliegen würden jedoch von Einheimischen kommen, schätzte Kohr.

Doch nicht bei allen Fragen kann das Duo konkrete Aussagen treffen. "Manchmal müssen wir zurückhaltend antworten, zum Beispiel wenn es um die Sicherheitszone geht", sagte Schmalbach. Dies liege daran, dass der endgültige Bereich noch nicht feststehe. "Da möchten wir der Stabsstelle nicht vorweggreifen. Schließlich können sich noch Änderungen ergeben", so der Polizeibeamte, der auf die Bürgerinformationsveranstaltung am 6. März im Weinbrennersaal im Kurhaus verwies.

Insgesamt würden die Einwohner "sehr verständnisvoll und relaxt" reagieren, meinte Kohr. "Kritische Äußerungen" seien wenige dabei. Selbst die Nachfrage bezüglich der Leo-Baustelle sei "verschwindend gering". Durch die Infostelle könne man zudem frühzeitig "Stresssituationen" bei den Bürgern vermeiden, erklärte Schmalbach abschließend.