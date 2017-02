Rohrbruch: Wassermassen strömen über die B 500

Baden-Baden (sre) - Fast wie ein reißender Fluss wirkte die B500 gestern Vormittag am Verfassungsplatz kurz vor der Einfahrt in den Michaelstunnel: Ein Wasserrohrbruch spülte rund 350000Liter Wasser auf die Fahrbahn und sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für Behinderungen. Der Schaden, ein etwa zwei Meter langer Riss, war laut dem zuständigen Abteilungsleiter bei den Stadtwerken, Peter Riedinger, kurz vor 9 Uhr an einer Hauptversorgungsleitung an der Ecke Waldseestraße/B500 entstanden. Das Rohr habe einen Durchmesser von 20Zentimetern und das Wasser stehe dort unter einem Druck von 11 bar, berichtete Riedinger. Aufgrund dieses hohen Drucks trete bei einem Rohrbruch auch sehr schnell sehr viel Wasser aus. Und da die Austrittstelle sich am Übergang des Radwegs zur Grünfläche befunden habe, spülten die Wassermassen auch noch jede Menge Schlamm mit auf die Fahrbahn. Mitarbeiter der Stadtwerke stellten das Wasser ab, gruben die Stelle auf und setzten noch gestern auf einer Länge von fünf Metern ein neues Rohr ein. Die Arbeiten dauerten bis zum späten Nachmittag, so lange waren zwei Häuser ohne Wasser. Der Fahrradweg wurde zunächst provisorisch wieder hergerichtet. Mitarbeiter des städtischen Fachgebiets Tiefbau reinigten die verschmutzte Straße gestern Morgen mit einer Kehrmaschine, die Feuerwehr sorgte für die Absicherung der Schadensstelle, berichtete Riedinger weiter. Nach etwa 45Minuten seien die Reinigungsarbeiten und damit auch die Verkehrsbehinderungen beendet gewesen. Der Keller eines Hauses, in den auch etwas Wasser eingedrungen war, musste danach noch ausgepumpt werden.

