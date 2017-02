Gute Stimmung, aber wenig Besucher in Oos

Baden-Baden - Mit einem frommen Wunsch gen Himmel, die Schleusen geschlossen zu halten, musste der Ehrenpräsident des Ooser Carneval-Vereins (OCV), Rainer Fischer, den gestrigen Umzug angesichts der drohenden Wolkenwand eröffnen. Und Petrus war den Fasnachtern für den gut 1,5 Stunden dauernden Umzug recht gnädig. Die Besucherzahlen waren trotzdem historisch niedrig.

"Um 13 Uhr entscheiden die Leute, ob sie zum Umzug gehen, nicht erst um 14.30 Uhr, wenn er beginnt. Und um 13Uhr hat es aus Kübeln geschüttet", erklärte Umzugsleiter Rainer Schneider den im Vergleich zu den Vorjahren verhaltenen Zustrom.

Denn mit rund 7000 Zuschauern registrierten Veranstalter und Polizei gerade einmal knapp die Hälfte dessen, was sonst die Straßen in Oos säumte. Doch die, die kamen, haben ihre Entscheidung vermutlich nicht oft bereut: Bis auf ein paar kleine Nieseltropfen blieb es trocken und auch der aufkommende Wind hatte gewisse Vorteile. Denn selten zuvor wehte das aus Kanonen abgefeuerte Konfetti so hoch und in solchen Wirbeln durch die Luft über der Ooser Hauptstraße wie gestern. Und auch der Stimmung der knapp 1200Hästräger im Umzug tat das Wetter kaum Abbruch. Spätestens, als die Kartunger Markbachtrolle eine flotte Tanzeinlage bei durchdringenden Schlagzeugrhythmen auf den Asphalt legten, war von Schlechtwetterstimmung kaum mehr etwas zu spüren. Und vielleicht war es auch ein strategisch günstiger Schachzug von Umzugsleiter Schneider, den Spielmannszug der Kolpingsfamilie Baden-Oos ganz an den Anfang zu stellen. Denn dieser wurde angeführt vom Ooser Pfarrer Michael Zimmer - göttlicher Beistand war also quasi sicher.

Besondere Aufmerksamkeit bekam auch die OCV-Stadtgarde in ihren historischen Kostümen. Denn sie feierte in diesem Jahr ihr närrisches Jubiläum zum elften Geburtstag.

Insgesamt waren 68 Gruppen, davon sieben Musikkapellen, und 30 Fahrzeuge beim Ooser Umzug am Start. Ein besonderes Augenmerk der Veranstalter lag durch die jüngsten Ereignisse in Berlin auf dem Thema Sicherheit. So sperrte die Stadt unter anderem Zufahrtwege mit einem quergeparkten Lkw.

Hinzu kamen, wie Schneider verdeutlichte, eine große und "vor allem sichtbare" Polizeipräsenz, plus ein privater Sicherheitsdienst. Der Polizeiposten Oos konstatierte denn auch keine nennenswerten Zwischenfälle, präventive Alkoholkontrollen hätten ihren Teil dazu beigetragen.