Harter Rock′n′Roll statt Schunkellieder Von Peter Fauth-Schlag Sinzheim - Darauf haben sich Fasnachtsmuffel schon das ganze Jahr gefreut: Der traditionelle Rosenmontagsrock der Bühler Kultband Van Teichmann blies den Fans im Gasthaus "Ochsen" bereits zum fünften Mal fetten, harten und handgemachten Rock'n'Roll um die Ohren. Die Fasnacht fand nur zu Konzertbeginn Peter Teichmanns kurzen, satirischen Niederschlag. Dafür hatte ihm die Narhalla Bühl sogar freundlicherweise ein Käppi geliehen. Er habe generell ja gar nichts gegen Fasnacht, im Gegenteil: Er habe schon verschiedentlich an diversen Sitzungen teilgenommen und gestaunt, wie viele künstlerische Talente sich bisweilen dahinter verbergen würden. Doch mit seiner Band wollte er auch etwas für diejenigen tun, denen das "Wolle mer se reilasse" oder "Humba Humba Täterä" eher nicht so liege. So fand schon 1994 in Bühl der erste Rosenmontagsrock statt. Teichmann rockt die Bühnen und Säle der Region seit mehr als 35 Jahren und ist der einzige Verbliebene der Gründungsband - mit Expansionsgelüsten. Demnächst treten die Musiker auch zwischen Ettenheim und Freiburg auf. Allerdings bedauert Teichmann, dass es immer weniger Kleinbühnen gebe, und kosten dürfe ein Auftritt dann auch möglichst nichts. Harte Zeiten also für Bands, selbst wenn sie nur aus Spaß an der Freud konzertieren. Aktuell sind Gitarrist Sebastian Koehn, Bassist Klaus Knopf und Drummer Johannes Kohler Garanten für die unverwechselbare Van-Teichmann-Performance, bei der im Saal selbst grauhaarige Seniorensemester unweigerlich die Hüften kreisen ließen. Für einen zusätzlichen akustischen Knalleffekt sorgte Lukas Daferner mit seiner mittelalterlichen Markt-Sackpfeife, die wohl vor ihm noch von kaum jemandem so hinreißend rockig gespielt worden sein dürfte wie etwa bei dem schottischen "Sieben Tage lang" der Boots oder bei "Frei zu sein" von "In Extremo". Der überwiegende Teil der 33 Stücke langen Playlist dieses knackigen Kultabends bestand aus deutschen Rock-Klassikern, die Van Teichmann nach dem Kriterium "Es muss abgehen" gemeinsam zusammengestellt und in ihre "eigene Tonart" übersetzt haben, so der Bandleader. Die Toten Hosen, Hildegard Knefs rote Rosen, Udo Lindenberg, BAP, Herbert Grönemeyer, Falko, Marius Müller-Westernhagen, Die Prinzen, Die Ärzte, Reinhard May, Joachim Witt, die Spider Murphy Gang, Inga Humpe, Peter Schilling: Das Cover-Repertoire der Teichmänner ließ neben dem "Helden" David Bowie unvergessene Meilensteine deutschsprachiger Rockkultur wieder aufleben. Aber auch mit eigenen Stücken wie "Wilde Zeiten", "Fieber" oder dem "SM-Blues" erwies sich die Band ihren "Vorbildern" wie den Toten Hosen als absolut ebenbürtig. Überhaupt wolle man neben den bereits vorhandenen zwölf eigenen im Rahmen eines neuen Akustikprojekts verstärkt weitere "Eigengewächse" in das bereits über 50 Titel zählende Bandprogramm aufnehmen, kündigte Peter Teichmann an. Auch CD-mäßig hat die Band etwas vor. Die oft schon seit vielen Jahrzehnten treuen Fans, die den "Ochsen" am Rosenmontag stürmten, dürften das mit ebenso viel Vorfreude und Begeisterung erwarten, wie sie das Jahr über auf diesen Kultabend gewartet haben. Auch nach 35 Jahren bleibt Van Teichmann ein Versprechen, nicht nur für Fasnachtsmuffel.

