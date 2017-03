"Dialog steht im Vordergrund"

Interview

BT: Herr Hermann, wie viele Haushalte haben Sie und ihre Kollegen besucht?

Daniel Hermann: Von uns wurden etwa 50 Haushalte und knapp 100 Gewerbebetriebe besucht. Den Großteil hiervon haben wir auch angetroffen. War dies nicht der Fall, wurden die Informationen schriftlich hinterlassen.

BT: In welchen Bereichen lagen die Haushalte?

Hermann: Es handelte sich überwiegend um Haushalte in unmittelbarer Nähe des Kurhauses und der Lichtentaler Allee.

BT: Wie sah der Ablauf eines solchen Besuchs genau aus?

Hermann: Für uns stand und steht der Dialog mit den Baden-Badenern und deren Sicherheit im Vordergrund. Die Haushalte wurden deshalb in Teams zu je zwei Beamten, hiervon jeweils einer in Uniform, persönlich aufgesucht. Bei einem Gespräch wurden die Bewohner über das Einrichten einer Sicherheitszone informiert und über die Vorteile des Akkreditierungsverfahrens in Kenntnis gesetzt. Des Weiteren wurden die Anwohner über die von Stadt und Polizei zur Verfügung gestellten Informationsmöglichkeiten unterrichtet. Zum Abschluss des Besuchs haben wir uns ausreichend Zeit genommen, um auf individuelle Fragestellungen einzugehen.

BT: Worum geht es denn bei diesem Akkreditierungsverfahren?

Hermann: Den von der Sicherheitszone betroffenen Bewohnern und Gewerbetreibenden sowie deren Besuchern und Kunden wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich vorab bei der Polizei zu registrieren. In der Folge erhalten diese Personen einen Berechtigungsausweis, der in Kombination mit einem amtlichen Dokument, beispielsweise einem Personalausweis oder Führerschein, den Zugang zur Sicherheitszone und das Bewegen innerhalb derselben vereinfacht. Zudem signalisiert der offen getragene Ausweis den eingesetzten Polizeibeamten, dass sich dessen Träger mit großer Wahrscheinlichkeit berechtigt dort aufhält.

BT: Wie waren die Reaktionen der Bewohner?

Hermann: Die Reaktionen waren überwiegend positiv und verständnisvoll.

BT: Waren manche Bürger verärgert oder gar verängstigt?

Hermann: Nein.

BT: Gab es skurrile Anfragen von Bewohnern oder besondere Anliegen wie geplante Umzüge oder Familienfeiern?

Hermann: Nein, die bisherigen Anliegen beschränken sich auf völlig normale Bedürfnisse wie die Anfahrt möglicher Hilfsdienste und Zulieferer.

BT: Wie viele Tage waren Sie insgesamt unterwegs und wie lange dauerte ein Hausbesuch?

Hermann: Unsere Teams waren einen Tag unterwegs. Ein Hausbesuch dauerte zwischen 20 und 30 Minuten. Oft auch kürzer, die Informationsbedürfnisse waren nicht immer gleich.

BT: Wie erhalten die Bewohner und Gewerbetreibenden den Ausweis?

Hermann: Am Samstagvormittag werden wir die Haushalte und Gewerbebetriebe erneut aufsuchen und die beantragten Berechtigungsausweise persönlich aushändigen. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, die Ausweise in der G-20-Infostelle im Bürgerbüro am Jesuitenplatz oder im Verlauf der Bürgerinformationsveranstaltung am 6. März im Weinbrennersaal im Kurhaus abzuholen.