Vom Ausmaß griechischer Tragödien Von Gisela Brüning Baden-Baden - Gemeinhin suchen Menschen Kirchen auf, um sich zu erbauen. Andere legen die Beichte ab oder suchen in der Erhabenheit des sakralen Raumes Einkehr und inneren Frieden. Welche Empfindungen die Besucher umtreiben werden, die am Freitag, 10. März, 20 Uhr, auf Einladung des Theaters zur Premiere von "Bash - Stücke der letzten Tage" des amerikanischen Autors Neil LaBute in die evangelische Stadtkirche kommen, wird sich zeigen. Regisseur Benjamin Bracher setzt auf ein waches, zur Selbstreflexion und Objektivität fähiges Publikum, das sich durch scheinbar alltägliche tragische Begebenheiten, wie sie in der Nachbarschaft passieren könnten, zum Nachdenken anregen lässt. Obwohl das Spielzeit-Motto "Was wir glauben" auch angesichts des Spielorts religiöse Fragestellungen evoziert, thematisiert LaBute das scheinbar Banale. Nahezu beiläufig an separaten Plätzen im Gotteshaus berichten ein Mann (Patrick Wudtke) und eine Frau (Sonja Dengler) über drei "Fälle", die so oder ähnlich immer wieder in der Zeitung nachzulesen sind. In der ersten Geschichte geht es um den tragischen Tod eines Säuglings, dessen Vater während der Abwesenheit der Mutter einnickte und nicht bemerkte, dass das Kind erstickte. Sue und John, ein junges verliebtes Paar, kreuzt in der zweiten Geschichte auf dem Heimweg von einer New Yorker Party im Central Park den Weg eines homosexuellen Paares - mit fatalen Folgen. Auch keine Sensation ist der sexuelle Übergriff eines Lehrers auf seine minderjährige Schülerin, die er trotz Schwangerschaft mit dem Kind sitzenlässt. Die Menschen, von denen hier berichtet wird, sind ganz normale Bürger wie "Du und Ich" - oder doch nicht? "Ist das alles?", fragt man sich irritiert; und natürlich ist das nicht "Alles". Je nach Interpretationsvermögen entdeckt man hinter diesen Schilderungen Abgründe vom Ausmaß griechischer Tragödien oder auch unterdrückte Eigenanteile. Charaktere einer Medea, eines Agamemnon oder Dionysos drängen ins Gedächtnis, aber auch Erinnerungen eigenen Versagens, an eingefahrenes Denken, das seine einmal gefassten Vorurteile verteidigt, an Chauvinismus, mangelnde Zivilcourage oder die Sorge um die bedroht erscheinende Existenz keimen auf. Antworten seien von der Aufführung nicht zu erwarten, dämpfte Regisseur Bracher die Hoffnung auf einen Lösungsversuch. Aber was hier nicht verraten wird, ist eine höchstspannende "Auf-Lösung" kriminalistischen Ausmaßes, die so manchen noch längere Zeit nach der Aufführung beschäftigen wird. Als "großes Glück" bezeichnete Bracher im BT-Gespräch das Entgegenkommen der Stadtkirchenverantwortlichen, das Gotteshaus für acht Vorstellungen zur Verfügung zu stellen. Dabei spielen die Atmosphäre des Raums, dem Sebastian Ganz mit wenigen Mitteln besondere Akzente verleiht, und die musikalische Einrichtung durch Hans-Georg Wilhelm neben den beiden Protagonisten eine besondere Rolle.

