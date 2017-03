Probenauftakt für "Carmen" im Theater

(red) - Mit dem Beginn der Proben zur Kammeroper "La Tragédie de Carmen" werfen die fünften Osterfestspiele mit den Berliner Philharmonikern nun auch im Zentrum Baden-Badens ihre Schatten voraus, heißt es in einer Mitteilung. Im Theater am Goetheplatz begrüßten Intendantin Nicola May und der leitende Opernreferent des Festspielhauses, Andreas Fladvad-Geier, Sängerinnen und Sänger sowie das Leitungsteam der Kammeroper, die am 9. April Premiere feiert.

Nach den Osterfestspielen wird es darüber hinaus bis zum Sommer weitere Vorstellungen am Theater Baden-Baden geben. Die Produktion anlässlich der Osterfestspiele ist eine Kooperation zwischen dem Festspielhaus Baden-Baden, den Berliner Philharmonikern, dem Theater Baden-Baden sowie der "Akademie Musiktheater heute" der Deutsche-Bank-Stiftung.

Regisseurin Sofia Simitzis und Ausstatterin Janina Audick vertreten die "Akademie Musiktheater heute" der Deutsche-Bank-Stiftung. Wie in den Vorjahren stellt deren Stipendiatenprogramm das Leitungsteam. Simon Rössler ist der Dirigent der Kammeroper. Der Schlagzeuger ist seit 2008 Mitglied der Berliner Philharmoniker und durchlief in seinem Studium auch eine Dirigierausbildung. Er leitete unter anderem schon Opernaufführungen mit den Stuttgarter Philharmonikern bei den Opernfestspielen in Heidenheim und gab 2016 sein Debüt als Dirigent an der Komischen Oper Berlin, wo er Vorstellungen der "Zauberflöte" in der Inszenierung von Barrie Kosky dirigierte, heißt es weiter.

Die Sängerinnen und Sänger der Kammeroper der Baden-Badener Osterfestspiele 2017 kommen von verschiedenen Musikhochschulen des Landes. Mit dabei sind Céline Akcag (Carmen), Felicitas Frische (Micaëla), Johannes Grau (Don José) und Vladislav Pavliuk (Escamillo). Traditionell wirken auch Ensemblemitglieder des Theaters Baden-Baden bei der Kammeroper mit. Diesmal sind es die Schauspielerin Rosalinde Renn und der Schauspieler Patrick Schadenberg, die in dieser "Carmen"-Fassung von Theater-Erneuerer Peter Brooks dabei sind.

Neben den Vorstellungen "La Tragédie de Carmen" am 9., 12. und 16. April gibt es am Sonntag vor der Premiere (2.April um 11 Uhr) eine Einführungsmatinee, in der Regisseur, Bühnenbildner und Dramaturg gemeinsam mit dem Ensemble einen Vorgeschmack auf die Inszenierung geben. Der Eintritt hierfür ist frei.

Weitere Informationen unter (07221) 3013101.

www.festspielhaus.de