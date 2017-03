Bei einer Krebserkrankung stellen sich viele Fragen Von Regina Voith Baden-Baden - Wer in der Kurstadt von der Krankheit Krebs direkt oder indirekt betroffen ist, kann sich an Antje Göbel und Heike Zimmermann wenden. Die beiden AWO-Mitarbeiterinnen standen im vergangenen Jahr rund 150 Hilfesuchenden bei. Ihren hohen Anspruch an Beratung möchten sie weiter publik machen: "Wir haben dafür einen riesengroßen Bauchladen voller Methoden und Ideen." Um den ersten Schritt dazu zu tun, muss man eigentlich nur auf den Anrufbeantworter der Krebsberatung unter (07221) 361725 sprechen. Es meldet sich die Stimme von Heike Zimmermann, die es einem leichtmacht, sein Anliegen kurz zu nennen. Der Rückruf erfolgt entweder von ihr oder von Antje Göbel postwendend. Der persönliche Erstkontakt geschehe innerhalb von zwei Wochen, so Antje Göbel, diplomierte Sozialarbeiterin und Psychoonkologin. Eine interne Statistik offenbart zudem, dass es im Schnitt fünf Kontakte pro Klient gibt. Letzterer gebe selbst vor, was er brauche, so die beiden Verantwortlichen: "Wir machen nur Angebote". Unterstützende Gespräche zu allen Fragen der Krankheitsbewältigung und -beratung stünden im Mittelpunkt. Oft auch bis zum unvermeidlichen Tod. Das Audienzzimmer befindet sich in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt, die in der Weststadt an der Rheinstraße 164 liegt. Darin steht ein Ohrensessel, dessen Lehne man zurückfahren kann. Auf diese Weise können sich krebskranke Klienten in der Gesprächssituation geborgen und bequem fühlen. Doch der Polsterstuhl beherbergt häufig auch Angehörige, die mit der Situation eines Erkrankten nicht zurechtkommen. "Etwa ein Viertel unserer Klienten sind Angehörige", sagt die 50-jährige Antje Göbel. Es gebe für sie im Raum der Stadt keine Selbsthilfegruppen, wie beispielsweise für Angehörige von Alkoholkranken. Dabei sei die Angst, einen Menschen zu verlieren, doch auch in diesem Fall eine hohe Belastung, die ernst zu nehmen sei. Im Sinne des Anfang Februar stattgefundenen Weltkrebstages liege der Schwerpunkt beider Seiten, Kranker und Angehöriger, in der Prävention und der Aufklärung über Versorgungsmöglichkeiten der medizinischen Behandlungen. "Wir stellen leider fest, dass die Öffentlichkeit noch immer wenig über diese Prävention und auch unsere Arbeit weiß", so Göbel. Vor 25 Jahren sei ein Förderprojekt der Deutschen Krebshilfe gestartet worden, um den Bedarf an ambulanter, psychosozialer Krebsberatung im gesamten Land zu ermitteln, so Göbel. Bereits davor, schon 1980, habe es bei der AWO in Baden-Baden eine Krebsberatung gegeben. Diese sei allerdings, sagt AWO-Geschäftsführerin Eva Pfistner, zwischenzeitlich ausgesetzt gewesen und erst vor vier Jahren, unter anderem mit Antje Göbel, erneut eingerichtet worden. Seit zweieinhalb Jahren teilen sich nun Heike Zimmermann und Antje Göbel eine volle Stelle. "Wir haben eine hervorragende Schnittmenge", nicken sie sich zu. Kranke kämen häufig auch erst, wenn sie "praktisch wieder geheilt" seien, so die 53-jährige Heike Zimmermann, die Qigong-Lehrerin und ebenfalls Psychoonkologin ist. Dann traue sich der Betroffene oder Angehörige "endlich" an die Verarbeitung seiner Ängste heran. Auch wenn es im Gros um das Begleiten der Therapien und der Nebenwirkungen gehe, so liege im Erkennen der Krankheit auch die Chance, einen Wendepunkt zu markieren, meint Zimmermann. Außerdem bräuchten viele Betroffene Unterstützung, um nicht in Armut zu verfallen. Sozialrechtliche Pflichten, Fristen für Anträge und vieles mehr überstiegen häufig deren Kraft. Ängste größtmöglich zu teilen - die man "ja nicht nehmen" könne -, die veränderte Lebenssituation verstehen zu lernen und neue Kraftquellen in sich wie im Umfeld aufzuspüren und zu aktivieren, das seien zentrale Themen. Das Fragenspektrum reiche von Müdigkeitszuständen bis zu Zukunftsängsten, wenn ein Befund oder die nächste Untersuchung anstünden. Da kämen ihre körperorientierten Entspannungsmethoden zum Einsatz, so Zimmermann.

